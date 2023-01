Teplo za trojnásobek, voda dražší až o třetinu. Vysočinu čeká cenový skok

Jak se dodavatelé shodují, důvodem nárůstu je obecně známá vysoká inflace, zdražení pohonných hmot a celkový nárůst cen energií.

Pokud jde o místní poplatky, některá města zvedla cenu za svoz komunálního odpadu, další poplatky zůstávají na stejné úrovni jako v loňském roce.

Jihlava Tisíc litrů vody přijde až na 143 korun

V krajském městě nejvíce zdraží dodávky tepla. Cena za GJ se vyhoupla přes jeden tisíc korun, a nově tak lidé zaplatí 1 310 Kč/GJ z původních 790 korun. „Kdyby nedošlo k zastropování cen, byla by ta částka ještě vyšší,“ poznamenal Jan Diviš, jednatel společnosti Jihlavské kotelny, která spalováním plynu vyrábí 85 procent tepla.

Voda v okresních městech Vysočiny Jihlava (SMJ) rok 2022 - 101,16 Kč/m 3

rok 2023 - 125,98 Kč/m3 Jihlava (SVAK) rok 2022 - 111,09 Kč/m 3

rok 2023 - 143 Kč/m3 Žďár nad Sázavou (Vodárenská a.s. Žďár) rok 2022 - 103,10 Kč/m 3

rok 2023 - 123 Kč/m3 Havlíčkův Brod (VaK Havlíčkův Brod) rok 2022 - 81,97 Kč/m 3

rok 2023 - 92,05 Kč/m3 Třebíč (Vodárenská a.s.) rok 2022 - 108,70 Kč/m 3

rok 2023 - 133,57 Kč/m3 Pelhřimov (Pelhřimovská vodárenská) rok 2022 - 78,65 Kč/m 3

rok 2023 - 91,83 Kč/m3 Zdroj: jednotliví dodavatelé

Zdražení se týká i vodného a stočného. Městská společnost Služby města Jihlavy (SMJ) zvýší cenu zhruba o 24,5 %. Zatímco loni stál kubík vody 101 korun, nově to je 126 korun za kubík (vodné i stočné) včetně DPH. „Do zvýšení se promítá zdražení energií a pohonných hmot. Zároveň budeme také dráž nakupovat vodu z úpravny vody,“ uvedl Martin Málek, mluvčí SMJ.

Navýšení ceny za vodné a stočné se dotýká i obyvatel obcí, které jsou sdružené ve Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko (SVAK). Tam je zdražení ještě markantnější. Nově zaplatí za kubík pitné vody a její vyčištění 143 korun. Zdražení je to přibližně o 29 %. Dosud platili částku 111,09 koruny.

Pokud jde o místní poplatky, například za svoz komunálního odpadu, za chov psa, tam se cena nemění, stejně jako jízdné v MHD. Navýšení lze v průběhu roku očekávat za parkování.

„Od května by měla začít fungovat nová parkovací koncepce, která bude upravovat podmínky a ceny parkování v různých zónách města,“ poznamenal mluvčí magistrátu Radovan Daněk.

Pravděpodobně vzroste i nájemné v obecních bytech. „Doposud se zvyšovalo o inflaci a čekáme, že se zvýší nájemné v bytech opět o vyhlášenou míru inflace. Ale zdražovat se bude asi až v létě. U nebytových prostor se asi bude zvyšovat méně nebo vůbec. Radní budou určitě brát ohled na podnikatele v městských nebytových prostorách,“ dodal Daněk.

Havlíčkův Brod Teplo podraží na trojnásobek

Téměř třikrát víc než v roce 2022 zaplatí letos obyvatelé Havlíčkova Brodu za dodávku tepla. Z 556,41 Kč za GJ cena stoupla trojnásobně. „Cenu tepla na rok 2023 jsme kalkulovali na základě zastropované ceny plynu a máme ji ve výši 1 550 Kč/GJ včetně DPH. Naše společnost vyrábí teplo pouze z plynu, takže cena tepla je v Havlíčkově Brodě závislá na jeho ceně,“ vysvětlil Miroslav Sommer, jednatel společnosti TEPLO HB.

Také vodné a stočné bude o něco dražší, i když cena se zde udržela pod hranicí 100 korun. Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod ji zvedly na 92,05 koruny za kubík, což je navýšení o přibližně deset korun.

Nový je v Havlíčkově Brodě také ceník za svoz komunálního odpadu. Loni činil poplatek 720 korun za osobu a rok, letos to bude 840 korun. Pro seniory platí sleva 20 % a děti do 18 let mají poplatek levnější o 50 %.

Další změny v poplatcích nejsou podle mluvčí radnice Aleny Doležalové avizovány. Nelze ale vyloučit navýšení koeficientu daně z nemovitosti či zvýšení ceny za krátkodobé stání motorových vozidel.

Žďár nad Sázavou Dražší teplo, voda i odpady

Ani Žďár nad Sázavou se nevyhne růstu cen. Teplo, které dodává městská společnost Satt vzroste na sekundárním oběhu z 872,30 Kč za GJ na 1025,20 Kč za GJ.

„Jedná se o určité navýšení, a ač to nezní možná ideálně, ve srovnání s řadou jiných měst pořád patříme k těm levnějším a jsme na tom relativně dobře,“ okomentoval nárůst ceny tepla žďárský starosta Martin Mrkos.

Od ledna zaplatí lidé na Žďársku znatelně více než doposud také za vodu. Cena vodného a stočného se zvedla o 19,2 % na 123 Kč/m3. „Velmi nám v tomto pomohlo, že stát zastropoval ceny ve vodárenství, jinak by ta čísla byla ještě mnohem vyšší,“ poznamenala Dagmar Zvěřinová, předsedkyně předsednictva SVK Žďársko.

Žďár patří také k městům, která zvýšila poplatek za svoz komunálního odpadu. V minulosti tam platili lidé na osobu a rok 580 korun. Nově to je 696 korun. Platba se podle radnice neměnila od roku 2013. Další zvýšení poplatku za odpad předpokládá vedení dvacetitisícového Žďáru nad Sázavou od roku 2025, a to na 840 korun na jednoho obyvatele.

Jiné poplatky a ceny se pro letošní rok už nemění.

Pelhřimov Nižší cenu umožní spalování štěpky

Pod tisíc korun za gigajoule tepla budou platit lidé v Pelhřimově. Teplárenská společnost IROMEZ stanovila cenu tepla z teplovodní sítě (sekundární síť) pro letošní rok na 941,60 Kč za GJ, což je nárůst o více než 200 korun. S věrnostním programem lze ale 100 korun ušetřit.

Ceny tepla Jihlava (Jihlavské kotelny) rok 2022 - 790 Kč/GJ

rok 2023 - 1 310 Kč/GJ Žďár nad Sázavou (Satt) rok 2022 - 872,30 Kč/GJ

rok 2023 - 1025,20 Kč/GJ Havl. Brod (TEPLO HB) rok 2022 - 556,41 Kč/GJ

rok 2023 - 1 550 Kč/GJ Třebíč (TTS energo) rok 2022 - 657,80 Kč/GJ

rok 2023 - 792 Kč/GJ Pelhřimov (IROMEZ) rok 2022 - 730,44 Kč/GJ

rok 2023 - 941,60 Kč/GJ Zdroj: jednotliví dodavatelé

Hlavním palivem pro výrobu tepla je především dřevní štěpka, kterou si společnost zpracovává z lesního klestu.

Také v Pelhřimově podraží voda. Letos za kubík pitné vody a její vyčištění zaplatí obyvatelé 91,83 koruny oproti původním 78,65.

Novou cenu budou obyvatelé Pelhřimova platit i za svoz komunálního odpadu. V Pelhřimově je roční poplatek stanoven na 850 korun na osobu. Zvýšil se tak o 50 korun.

„Důvodem je nárůst nákladů, jako jsou energie, pohonné hmoty a zvyšující se poplatky na skládkování odpadu,“ uvedla Andrea Unterfrancová z městského úřadu.

„Radnice nemá v plánu jiné poplatky zvyšovat. Město Pelhřimov v současné době neuvažuje o zvýšení ceny jízdenek v MHD. Vše však záleží na vývoji cen pohonných hmot,“ dodala mluvčí radnice.

Třebíč Díky biomase je teplo nejlevnější

Nejnižší cena tepla bude v Třebíči, kde je kotelna na biomasu, i když i zde se meziročně zvýší o pětinu. Za GJ budou lidé v Třebíči v novém roce platit 792 korun včetně daně.

Zvedá se také cena za vodné a stočné. V tomto roce bude stát kubík 133,57 koruny oproti původním 108,70 koruny.

Zvýšení místních poplatků třebíčská radnice nyní nezamýšlí. „V budoucnu uvažujeme o zvýšení jednorázové jízdenky na městskou autobusovou dopravu a naopak snížení ceny předplatných kuponů,“ řekla tisková mluvčí radnice Irini Martakidisová.

