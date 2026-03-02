„Je to pro nás i pro žadatele novinka. Uvidíme, jak to půjde, snad nám systém nepřipraví nějaké překvapení,“ uvedla místostarostka Marie Rothbauerová s tím, že elektronická aukce se vztahuje pouze na byty s komerčním nájmem. Sociálních a startovacích bytů se aukce netýká.
Při aukci bytů platí stejná pravidla, jako při prodeji pozemků či pronájmu parkovacích míst. Zájemce se do systému přihlásí svým jménem pod identitou občana či bankovní identitou. Vybere si z nabídky a učiní příhoz. Pokud ho do čtyřiadvaceti hodin nepřehodí nikdo další, jeho nabídka vyhrává. Aukce trvá tak dlouho, dokud byt nemá jediného nájemníka.
|
Čtyři stovky příhozů a rekordní ceny. E-aukci pozemků si radnice pochvaluje
V první nabídce jsou tři byty. Jeden se nachází v bytovce na Smetanově náměstí, další dva na sídlišti Pražská. Na webu jsou popsané, zájemce k nim najde veškeré potřebné údaje včetně velikosti, výši poplatků za služby, umístění i fotografií. Všechny tři byty jsou po rekonstrukci, vyvolávací cena byla stanovena na 120 korun za metr čtvereční.
„Slibujeme si od toho, že se do aukce přihlásí jen skutečně ten, kdo o bydlení v nich má zájem. A také to, že nám aukce stanoví reálnou tržní cenu pronájmu. Příhoz vidí všichni uživatelé, sami se mohou rozhodnout, jak vysoko až chtějí zajít,“ podotýká Rothbauerová. Podle lokality a stavu bytu se nájmy v Havlíčkově Brodě mohou vyšplhat i přes 300 korun za metr čtvereční.
První aukce by měla trvat zhruba dva týdny. Na konci už bude možnost reakce na příhoz zkrácená na pouhé tři minuty. Neměla by to ale být aukce poslední, do nabídky radnice zařadí veškeré další byty v kategorii komerčního pronájmu, které se jí postupně uvolní.