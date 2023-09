Sídliště Na Nebi bude muset mít všechny domy stejné, Brod má regulační plán

Ten dokument má stovky stránek. Je ke stažení na městských webových stránkách. V zazipované formě má 76 megabytů. Málokdo by si ho vzal jako čtení před spaním. Ovšem kdo chce v budoucnu bydlet na novém sídlišti Na Nebi nad brodským koupalištěm, bude se s ním muset seznámit velmi pečlivě.

Regulační plán pro ně totiž bude jakýmsi manuálem, jak stavět a čemu se při budování nového domu vyhnout. Vůbec poprvé vedení města určí stavebníkům striktní mantinely, do nichž se vzhled jejich domů bude muset vměstnat.

„Stavebníci budou muset dodržet standardy týkající se vzhledu domů, jejich výšky, podoby oplocení i třeba použitých materiálů. Chceme tím docílit, aby tato nově vzniklá čtvrť měla jednotnou podobu,“ uvedl starosta města Zbyněk Stejskal (ODS).

Jak dodal, při tvorbě regulačního plánu si Havlíčkův Brod vzal za vzor své partnerské město. V holandském Brielle na břehu Severního moře se podobný dokument využívá velice často. V Brodě dosud nikoliv. A vedení města toho lituje.

Rozkoš byla bez omezení. Město toho teď lituje

„Na sídlišti Rozkoš jsme nikoho neomezovali a podle toho to tam vypadá. Každý dům je jiný, jeden má sedlovou střechu, druhý rovnou, vedle přízemního bungalovu je patrový dům, každý plot je jiný. Některé domy jsou dokonce pootočené a nedrží jednu linii. Tomu bychom se chtěli Na Nebi vyhnout,“ říká starosta.

Na budoucím sídlišti pod okny domova pro seniory v Reynkově ulici by mělo vyrůst celkem 27 řadových domů. Pro 21 z nich už město pozemky má, pro zbylých šest je smění. V letošním roce by rádo získalo stavební povolení na přípravu a zasíťování parcel, samotné zemní práce začnou příští rok na jaře.

Ještě letos by ale radnice chtěla zahájit prodej - zatím pouze narýsovaných - parcel. To vše ovšem v situaci, kdy o městské pozemky pro výstavbu v jiné části Brodu není zájem. V místní části Suchá nabídlo město deset parcel. V prvním kole se ale prodala jedna jediná.

„Nezakrýváme, že nás to překvapilo. Čekali jsme mnohem větší zájem,“ poznamenala místostarostka Marie Rothbauerová (ODS). „Lidé asi vyčkávají, nemají mnoho volných peněz, není snadné získat úvěr,“ vysvětluje si.

V Suché, což je druhá nejjižněji položená místní část Brodu, už se staví delší dobu. Nové sídliště tam radnice nechává rozšířit o deset parcel o výměře od 450 do 1 300 m2.

Cena parcel Na Nebi zatím stanovena nebyla

Vyvolávací cenu město nastavilo na 2 200 korun za metr. „Někomu se to za bydlení v podstatě na vesnici může zdát moc. Není to ale tak, že bychom museli vše prodat hned a najednou. Třeba za pět let můžou být podmínky hypoték a půjček i finanční situace zájemců jiná. A rovněž čekáme, že se zájemci objeví, až budou pozemky připravené a lidé je uvidí,“ podotkl brodský starosta.

Jak vysoko se cena bude pohybovat v případě parcel Na Nebi, zatím není jasné. „Ale na prodej v této lokalitě nám přišlo už několik dotazů,“ řekl Zbyněk Stejskal.

Nové sídliště Na Nebi vznikne na místě bývalé zahrádkářské kolonie. Ta na konci Reynkovy ulice fungovala dlouhé desítky let. Ačkoliv radnice už v minulosti prezentovala záměr nahradit ji rodinnou zástavbou, její konec se neobešel bez protestů. Zahrádkáři psali petici, ukončení nájmů a odchodu se dlouho bránili.

Vše se podařilo vypořádat a zahrádkářskou kolonii srovnat se zemí v roce 2021. Na její části nejblíže obchvatu už vzniklo nové parkoviště pro téměř šest desítek vozů. Místa na něm jsou určená pro obyvatele sídliště Výšina k dlouhodobému pronájmu.