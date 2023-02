Meziříčí nabízí na dlouho poslední městské parcely. Kdo je získá, určí los

V nejbližších letech radnice ve Velkém Meziříčí vznik další lokality pro rodinné domy neplánuje. „Spíš budeme připravovat podmínky pro bytovou výstavbu. Poptávka po nájemním bydlení rapidně roste. A dá se očekávat, že do budoucna poroste ještě víc, protože to bude pravděpodobně jediné, co si bude moci většina lidí dovolit,“ míní velkomeziříčský starosta Alexandros Kaminaras (Společně VM).

Síťování, terénní úpravy a další přípravy parcel na západním okraji města jsou teď hotovy zhruba ze třiceti procent. „Na staveništi už je vidět opěrná zeď a v terénu se rýsují další ulice,“ popsala stav ze závěru ledna Zuzana Najtová, mluvčí radnice.

Stavba za přibližně 48 milionů korun sice zatím postupuje dle harmonogramu. Kvůli výkyvům počasí brzdícím výkopové práce však město lokalitu převezme zřejmě až v červnu, a ne v květnu, jak bylo v plánu.

„To pro nás ale zásadní roli nehraje. My chceme mít především kvalitně připraveny jak pozemky, tak jejich prodej. Rovněž i prezentaci celého souboru pravidel pro budoucí stavebníky, ke kterým se budou muset podpisem smlouvy zavázat,“ nastínil Kaminaras.

Vedení města nechce totiž na Hliništích ulice, kde budou vedle sebe například bungalovy a třípodlažní vícegenerační domy.

„A neradi bychom tu také měli přehlídku všech materiálů z Hornbachu. Nejde nám o to někoho omezovat, ale nastavit mantinely pro fantazii stavebníků tak, aby vznikla krásná rezidenční lokalita, ve které se bude dobře žít a bude vypadat kultivovaně i za třicet let,“ objasnil starosta.

Mantinely pro parametry

Pro celou rozvojovou plochu byla tedy zadána územní studie, která stanoví jasná pravidla pro výstavbu. „Bude předem daný maximální počet podlaží novostaveb, typ a sklon střech, nejvýše přípustná zastavěná plocha pozemku, přípustné barvy a materiály fasád a plotů nebo vzdálenost rodinných domů od společných hranic pozemků,“ vyjmenovala Najtová.

Architektka Eva Uchytilová by měla územní studii předat do dubna, aby měla radnice dostatek času výsledky ukázat budoucím zájemcům ještě před zahájením prodeje parcel. K tomu by mělo dojít zhruba v polovině letošního roku.

Jistá zatím není cena, za niž budou pozemky o velikosti kolem tisíce metrů čtverečních nabízeny, ani forma prodeje. „Podle našich předběžných odhadů by ceny za pozemek mohly činit od 2,5 až po 3,5 milionu korun,“ uvedl Kaminaras.

Suma bude podle něj vycházet z reálných nákladů stavby. Ty jsou přibližně 48 milionů korun, tato částka se však může v průběhu stavebního procesu ještě změnit. Vše se následně přepočítá na velikost každého pozemku.

Sejde-li se více zájemců, bude se losovat

Rovněž formu prodeje ještě radnice nezveřejnila. S největší pravděpodobností půjde ale o losování za účasti notáře, bude-li o pozemek za zafixovanou cenu více zájemců. Těch předběžných se už nyní hlásí přes třicet.

„Nic transparentnějšího a férovějšího v ruce nemáme. Existuje pak samozřejmě ještě možnost, jak to dělali třeba ve Žďáře nad Sázavou, kdy lidé stojí tři dny frontu před úřadem. To asi nějakým způsobem spravedlivé je, ale připadá nám to trochu nedůstojné,“ podotkl starosta.

Další možnost - dražba - by městu mohla přinést zisk. „V dnešní době je ale podle mě spíš prioritou, abychom pozemky vůbec prodali a vynaložené náklady se nám vrátily,“ řekl Kaminaras.

Pro město je výhodnější bytová výstavba

Potvrdil také, že na nejbližší roky město žádné další pozemky pro rodinnou výstavbu připravovat a prodávat neplánuje, byť je lokalita Hliniště koncipována jako rozvojová. Celkem se tu počítá se vznikem šesti desítek parcel, budovaných ve třech etapách. Ta nynější je první.

„Takovému konceptu teď ale nenahrává doba, ceny na stavebním trhu ani výše úrokových sazeb. Kdybychom měli jen lokality s rodinnými domy, vznikne spousta kilometrů silnic, chodníků, zelených pásů i mobiliáře, o něž se ale nebudeme moci starat, protože na to prostě nebudeme mít peníze. Taková čtvrť negeneruje dostatečný příjem na to, aby se z něj pokryla její budoucí údržba,“ vysvětlil starosta s tím, že jde o neudržitelný způsob rozvoje města.

Vzhledem k hustotě zalidnění je dnes dle jeho názoru mnohem výhodnější bytová výstavba. Na ni se nyní chtějí ve městě zaměřit a vytvářet vhodné podmínky pro její rozvoj.

V Hliništích se ale bude i přesto stavět silnice a kanalizační a vodovodní řady, jež budou dimenzovány tak, aby v budoucnu sloužily pro případný další rozvoj oblasti.

„Je tedy možné, že se část nákladů na úsek, který by měl do budoucna sloužit i dalším lokalitám, promítne do ceny letos prodávaných pozemků a poměrově ji tak poníží. Nic z toho však není rozhodnuto, jde spíš o teoretické úvahy,“ zdůraznil Kaminaras.