Lidé si z kurtu udělali kluziště. Řád to zakazuje, řeklo město a bruslaře vyhnalo

Hosovští obyvatelé si malé kluziště o rozměrech osm krát dvanáct metrů vytvořili svépomocí. A nutno dodat, že i svévolně. Využili k tomu třetinu oploceného tenisového kurtu na návsi. Vlastníkem sportoviště je město Jihlava. Hosov je od vlastního centra města vzdálen pět kilometrů.

Když hosovští v neděli zveřejnili euforické video z hosovského bruslení na Facebooku, povšiml si jej patrně někdo z jihlavského magistrátu. Informace o svévolném využívání tenisového kurtu k jiným účelům rychle doputovala na majetkový odbor. A pak následoval úřední mail předsedovi osadního výboru Miroslavu Meixnerovi, aby bruslení ukončil.

Dozoru nad literou zákona by se nedalo nic vytknout. Návštěvní řád dotčené sportovní plochy totiž výslovně říká, že vstup na sportoviště je zakázán, pokud „je herní plocha hřiště kluzká nebo namrzlá“.

Vzápětí se o bryskní zásah magistrátu začala zajímat média. V Hosově vzbudila výzva k ukončení bruslení rozhořčení.

„V dobré víře jsme chtěli udělat dobrou věc“

Stejně rychle se poté ukázalo, že řešení lze snadno najít. Už ve středu ráno byl předseda hosovského osadního výboru Meixner na magistrátu podepsat smlouvu, kterou si na svou osobu hosovské hřiště na 29 dní pronajímá.

Ve čtvrtek se bude smlouvu projednávat rada města. Pokud ji dá zelenou, budou moci lidé hosovské kluziště využívat oficiálně.

„Vzniklo to tak, že jak začalo mrznout, tak tatínci malých dětí dali na hřiště plachtu a lili tam dešťovou vodu. Po nocích se o to starali, věnovali tomu dost práce a času. Až led za několik dnů namrzl, mohlo se začít bruslit. Mysleli jsme v dobré víře, že děláme jen dobrou věc. Ale v pondělí přišlo z města, že to sportoviště není naše, že je to porušení provozního řádu,“ řekl Meixner.

„Lidé z Hosova si sami rovnou zveřejnili, že tam je kluziště. A to je špatně, protože nás o tom nikdo neinformoval. Je to hřiště určené pro míčové sporty, není stavěné jako kluziště. Je třeba prověřit, aby to bylo legislativně v pořádku,“ reagoval vedoucí majetkového odboru magistrátu Petr Štěpán.

Majitel hřiště o ničem dopředu nevěděl

Argumentem magistrátu pro zákaz hosovského bruslení bylo, že o vzniku ledové plochy radnice nic nevěděla a nikdo s městem předem o záměru nejednal.

„Předmětné sportovní hřiště je majetkem statutárního města Jihlavy, které ho rovněž provozuje. Svým stavebně-technickým stavem je určeno převážně pro hraní míčových her v létě. Samozřejmě má každý problém řešení, ale s městem se bohužel nikdo na řešení dopředu nedomlouval. Město nabízí krátkodobý pronájem hřiště. Stačí, když se najde osoba, která si hřiště krátkodobě pronajme a převezme zodpovědnost za jeho provoz a město pak bruslení umožní,“ vyjádřil se mluvčí magistrátu Radovan Daněk.

Smlouvu o pronájmu Meixner podepsal sám za sebe, protože osadní výbor nemá právní subjektivitu. „Magistrát má svou pravdu. U nás tatínci přiznali, že řád porušili, měli se nejdříve dovolit a pak něco dělat. Ale copak víme, kolik dní ještě bude mrznout? Mají děti z Hosova jezdit do Jihlavy mezi stovky dětí na kluziště nebo jít na rybník, kde se mohou propadnout, když mohou mít kluziště kousek od domu?“ ptá se Meixner.

Ve středu po poledni při návštěvě redaktora MF DNES bylo hřiště odemčené, nikdo na něm ale nebruslil. Od čtvrtka bude tedy, pokud to radní schválí, bruslení na maličkém kluzišti pokračovat.