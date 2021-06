Otevírají se koupaliště, Vodní ráj po roce spustí všechny atrakce

Co je nutné pro vstup na koupaliště (do bazénu) Vstup na koupaliště je umožněn každému bez příznaků nemoci covid-19. Návštěvník ovšem musí zároveň předložit některé z těchto potvrzení: – absolvování negativního PCR testu v posledních 7 dnech – absolvování negativního POC antigenního testu v posledních 72 hodinách – absolvování testu v práci či ve škole v posledních 72 hodinách (stačí i čestné prohlášení o absolvování testu v zaměstnání nebo ve škole ne starším 72 hodin. Nutné je uvést v prohlášení adresu firmy a školy pro případnou kontrolu) – mít laboratorně potvrzené prodělání onemocnění covid-19, které není starší jak 180 dní – mít alespoň 22 dnů po první dávce vakcíny, přičemž mezi podáním první a druhé dávky nesmí uplynout víc než 90 dnů a od druhé dávky více než 9 měsíců (prokázat se vydaným certifikátem) – u jednodávkové vakcíny musí od očkování uplynout alespoň 14 dní, ale ne více než 9 měsíců Dětí do 6 let se toto netýká. Zdroj: Krajská hygienická stanice