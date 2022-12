Jihlava na čas uzavře a opraví historickou bránu, možná ji pokryje omítka

Projektová dokumentace je podle náměstka primátora Martina Laštovičky těsně před dokončením. „Předpokládáme, že do konce roku bude dokumentace hotová a na jaře příštího roku by se mohlo začít pracovat,“ potvrdil náměstek.

Předmětem revitalizace má být kompletní obnova vnějšího pláště stavby i rehabilitace interiérů. Rekonstrukce má podle mluvčího radnice Radovana Daňka zamezit dalším vlhkostním degradacím zdiva.

„Plášť stavby trpí,“ poznamenal Martin Laštovička. Stavu podle něj nepřispěly ani některé předchozí opravy, například úprava kamenů betonovými plombami. „Různé části degradují a odpadají,“ dodal.

Podle něj je jednou z variant i možnost, že bude brána po opravě celá omítnutá. „Bylo tomu tak do první světové války. Brána nebyla kamenná, tak jak ji známe. Zřejmě se přistoupí k tomu, že se vrátíme k původní omítce, která však nebude omítkou v tom pravém slova smyslu. Bude ale překrývat a chránit kamenné části zdiva,“ nastínil s tím, že tato varianta je zatím stále ještě předmětem diskusí.

Vývoj opevnění přiblíží interaktivní expozice

Součástí obnovy bude i celková úprava interiérů a také vytvoření a umístění moderní interaktivní expozice v horních patrech brány. Tato expozice bude tematicky zaměřena na vývoj jihlavského městského opevnění od první poloviny 13. století.

„Chtěli bychom, aby se po revitalizaci z Brány Matky Boží stalo místo, kde turista historii města opravdu vstřebá. Přejeme si, aby pro turisty byla návštěva brány skutečným zážitkem,“ uvedl Jakub Deml, ředitel příspěvkové organizace Brána Jihlavy, která spravuje některé památky ve městě a má na starosti turistický a cestovní ruch.

Nová expozice o historii města by podle něj měla být interaktivní a multimediální. „Můžeme například některé obrazy Gustava Kruma z historie Jihlavy zkusit rozhýbat,“ naznačil Deml.

Nedílnou součástí expozice bude pak podle mluvčího radnice Daňka možnost vyhlídky na město pro veřejnost. Na expozici nově naváže také prohlídková trasa po části zachovaného hradebního parkánu v délce přibližně jednoho kilometru.

Zatím jen orientační náklady revitalizace Brány Matky Boží jsou ve výši 35 milionů korun. Cena se bude ještě upřesňovat na základě projektové dokumentace. „Dotace by měla činit 85 procent výdajů,“ dodal mluvčí. Práce na obnově památky by se měly dělat v příštích dvou letech.

V devadesátých letech se brána o kus propadla

Ze stejného dotačního programu by měla být v dalších letech financována také obnova městského domu na adrese Matky Boží 35. „Je to velice zajímavý dům. Bývala to kaple, která navazovala na sousedící kostel. Zajímavostí je, že v podkroví stavby jsou gotické fresky,“ připomenul Martin Laštovička.

Brána Matky Boží vznikla v době výstavby města a hradebního opevnění na počátku druhé poloviny třináctého století. V letech 1508 až 1509 byla původní věž brány snesena a postavena nová pozdně gotická brána. Další úpravy spadají do roku 1548.

Po požáru v roce 1551 dostala brána renesanční nástavbu čtvrtého a pátého patra. Dosáhla dnešní výšky 24 metrů. V roce 1853 prošla brána renovací a dostala hodiny. Předbraní bylo zbouráno v roce 1862.

V roce 1995 následkem nevhodného hydrologického zásahu těleso brány pokleslo, takže byla následně staticky zajišťována. Koruna brány však byla značně porušená a v roce 1996 ji museli rozebrat a znovu postavit.

V současnosti je brána přístupná veřejnosti jako vyhlídková věž. Nachází se v ní informační centrum i stálé expozice o historii města.