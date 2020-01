Brod zřídil vyhřívanou boudu pro bezdomovce, nikdo se ale ohřát nepřišel

V uplynulých letech měli v případě tuhých mrazů bezdomovci v Havlíčkově Brodě k dispozici železniční stanici. Město se dohodlo s jejím přednostou i Českými drahami. Výpravní hala se bezdomovcům otevírala i v době, kdy jinak měla zůstávat zavřená.



„Jenže to už pro letošní zimu možné nebylo. Hledali jsme tudíž jiné řešení, které by lidem bez domova mohlo alespoň částečně pomoci,“ vysvětluje tajemník havlíčkobrodské radnice Václav Stejskal.

Útočiště pro bezdomovce město našlo. Jenže ti o ně vůbec nemají zájem. Navíc pro jeho provoz radní nastavili takové podmínky, že se zařízení otevírá jen ve skutečně výjimečných případech.

„Jedná se pouze o takzvanou teplou židli, nikoliv noclehárnu. Když je zima, mohou se lidé bez domova přijít na noc ohřát,“ popisuje havlíčkobrodský místostarosta Vladimír Slávka.

Stavební buňka na konci města schovaná očím veřejnosti

V dočasné útočiště se změnila bývalá stavební buňka. Ta se nachází až takřka za městem. Stojí u rybníka Cihlář, za areálem technických služeb. Je zastrčená až u zahrádkářské kolonie, na první pohled vůbec není vidět. Vedle ní stojí klasická plastová toaleta.

Uvnitř buňky je pouze topení, stůl a pár židlí. Nic víc tam klienti nenajdou. „Chceme jen potřebným pomoci při velkých mrazech. Nechceme z toho dělat útulek,“ vysvětluje Václav Stejskal.

Klíče od buňky mají strážníci. Pokud má být v provozu, odemknou ji a uvnitř vyhřejí. Případné návštěvníky u vchodu snímá kamera. Uvnitř je zakázáno popíjení alkoholu a kouření.

Buňka slouží od 19 hodin do sedmi hodin ráno. Ale pouze v případě, má-li teplota v noci klesnout na minus osm stupňů Celsia. Tuto hodnotu radní stanovili jako hraniční. Pokud je třeba minus pět, buňku městská policie neotevře.

Zda bude otevřeno, sděluje barva oznámení za oknem úřadu

„Není to úplně striktní hranice, ale snažíme se ji dodržovat. Vím, že kolem toho jsou různé názory. Při jejím stanovení jsme vycházeli z rad odborníků i ze zkušeností z uplynulých let. Minus osm stupňů je přibližně teplota, kdy se bezdomovci začali stahovat do vytápěné nádražní haly. Jak bylo tepleji, nikdo tam nepřišel,“ vysvětluje Slávka.

„Záleží na předpovědi počasí, kterou si necháváme na každou noc posílat, a de facto na vůli úředníků sociálního odboru,“ dodává tajemník Stejskal.

O tom, zda bude vyhřáté útočiště večer otevřeno, dává radnice vědět červenými a zelenými „kartami“. Oznámení na příslušném barevném papíře vyvěsí na informačním okénku vedle hlavního vchodu na radnici. Zelená značí otevřeno, červená zavřeno.

Tato praxe několik obyvatel města zaujala. Komentují ji na sociálních sítích. Někteří se podivují nad tím, jak radní přišli zrovna na minus osm stupňů. „Při minus sedmi necháte bezdomovce umrznout?“ táže se jedna z uživatelek.

Na „teplou židli“ se zatím ani jeden bezdomovec ohřát nepřišel

Letošní zima ovšem mrazivá takřka není. Dosud městská policie prostory otevřela a vyhřála pouze čtyřikrát. „Ale ani v jednom případě toho nikdo nevyužil, zatím ani jeden klient nepřišel,“ zdůraznil Stejskal.

Na vině podle něj může být například forma neobvyklého oznámení o provozu zařízení, ale třeba i jeho umístění na samém severním okraji města. Z centra Brodu je to k němu dva kilometry, od nádraží a Kauflandu, kde se bezdomovci nejvíce zdržují, ještě o kilometr více.

Právě o tom, kam stavební buňku umístit, vedení města dlouho diskutovalo. Nakonec zvítězilo řešení, které je dál od centra města a není veřejnosti na očích.

„Kdo má skutečně zájem se v zimě ohřát, musí pro to také sám něco udělat a na nějakých dvou stech metrech mu nezáleží,“ tvrdí tajemník úřadu.

Za přípravu vyhřátých prostor a provoz buňky město za celou zimu zaplatí sumu v řádech několika desítek tisíc korun. Zatím to však vypadá, že peníze pouze vyhazuje oknem.