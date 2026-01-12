Jednou z klíčových postav projektu v Žižkově ulici je nadpraporčík Radek Nesvadba, válečný veterán se zkušenostmi z několika zahraničních misí. Jeho současné působení v Agentuře pro podporu válečných veteránů mu dává ideální předpoklady pro vedení zařízení, kde je řád nezbytností.
Právě vojenský přístup k organizaci a jasně nastavená pravidla jsou tím, co noclehárnu odlišuje. Klienti, kteří sem přicházejí, paradoxně pevnou ruku oceňují - dává jim pocit bezpečí a předvídatelnosti v jinak chaotickém životě na ulici.
S troškou nadsázky se dá říct, že ručník klient vyfasuje hned ve dveřích.
Radek NesvadbaAgentura pro podporu válečných veteránů
Noclehárna funguje v režimu od 19 do 7 hodin. Hned po příchodu čeká na každého klienta nekompromisní procedura. „S troškou nadsázky se dá říct, že ručník vyfasuje hned ve dveřích,“ popisuje Nesvadba v rozhovoru pro Ježkovy oči.
Hygiena je zde na prvním místě. Aby se zabránilo šíření parazitů a nemocí, musí každý klient zamířit do sprchy. K dispozici je vnitřní koupelna a také sanitární kontejner na zahradě, který město pořídilo, aby kapacita pro dvanáct lidí byla dostatečná.
Čistě povlečené postele, po desáté je klid
Po sprše nezůstává nikdo ve svém původním oblečení. Klienti dostávají čisté náhradní prádlo z Centra humanitární pomoci Českého červeného kříže, zatímco své vlastní si mohou vyprat a vysušit v místních pračkách a sušičkách. Tento systém zajišťuje, že se lidé ukládají do čistě povlečených postelí v důstojných podmínkách.
Ačkoliv je v zařízení k dispozici kuchyňka a potraviny z potravinové banky, režim je přizpůsoben klidnému spánku. Po 22. hodině začíná noční klid, před nímž je povolena pouze lehká strava jako čaj nebo polévka, aby se předešlo ruchu při vaření.
Většina klientů přichází do 21. hodiny, aby vše stihli připravit, ale zařízení zůstává otevřené i pro akutní případy přivezené městskou policií nebo pro lidi v náhlé nouzi.
Spolupráce se strážníky je pro chod noclehárny klíčová. Nejenže asistují při otevírání a řeší případné agresivní chování (včetně dechových zkoušek u problémových jedinců), ale sami se aktivně zapojují. Čtyři dobrovolníci z řad městské policie zde vypomáhají ve svém volném čase, doplňováni brigádníky z řad studentů.
Za odměnu si klienti mohou pustit televizi
Nocleh v zařízení stojí 50 korun. Tato částka byla zvolena citlivě - nemá být pro lidi v tísni likvidační, ale zároveň má motivovat k zodpovědnosti a nesmí tvořit konkurenci druhé noclehárně v centru Jihlavy (ulice Čajkovského).
Obě zařízení spolu úzce spolupracují a v případě naplnění kapacity si klienty přeposílají. Důležitým detailem je, že klienti dostávají doklad o zaplacení, který jim po splnění podmínek může proplatit úřad práce.
Kromě nočního provozu slouží Havaj dvakrát týdně také jako nízkoprahové hygienické centrum. Služba Hygiena pro osoby bez přístřeší je určena i lidem, kteří sice mají kde spát - například v pronajatých garážích - ale chybí jim přístup k tekoucí vodě, kuchyni nebo pračce.
„Pro ně tu jsme také. Dokonce zde máme i televizi. Pokud se klienti chovají slušně, mohou si ji pustit,“ doplnil Nesvadba.