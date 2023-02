Humpolec zvažuje založení městské policie, měla by krotit opilé bezdomovce

Je to jenom pár let, co humpolecký park Stromovka absolvoval nákladnou rekonstrukci za celkem 37 milionů korun. Sloužit má jako místo setkávání obyvatel. Jeho středobodem je dětské hřiště, zahradní altán s kavárnou, toaletami i venkovním sezením pod stromy. Konají se zde kulturní akce.

Teď ale k odpočinku a k setkávání podle veřejnosti příliš neláká. Problémem jsou nejen opilí bezdomovci, kterým se ve Stromovce zalíbilo. Potíže dělají i některé party dětí nedodržující pravidla. „V parku Stromovka jsem byla již několikrát v létě na koncertu a vždy naprostá spokojenost. Ale teď...“ podivuje se na sociální síti Irena Žáčková.

„Nejdříve se mi do cesty přimotala paní s nateklým obličejem, malým pánem a černým psem. V krvi měli tak 4 promile alkoholu. U zadní strany kavárny byla skupina dětí vystupujících tak, že park je jejich. Na lavičce jsem vyfotila podělaného pána a vrchol všeho byl další pán vykonávající velkou potřebu opřený o jízdní kolo přímo v parku. Sečteno a podtrženo, nezapomenutelný zážitek, který se mnou sdílely maminky s kočárky a pobíhající malé děti,“ popsala zážitek z nedávného sobotního odpoledne. Vše podpořila i fotografiemi.

Přesunují se podle ročního období

O problému ví i vedení radnice. Podle starostky Aleny Štěrbové (ANO) je problematika lidí bez přístřeší v Humpolci podobná jako v jiných městech srovnatelné velikosti. Jak připomíná, v Humpolci se na situaci podílí jedna malá skupinka čtyř až pěti lidí, většinou závislých na alkoholu či jiných návykových látkách.

„Přesunují se ve městě podle ročního období: z autobusových zastávek u polikliniky, z parkoviště u Billy do parku Stromovka či jinam. Obvodní oddělení policie na upozornění občanů řeší průběžně vzniklou situaci, pokud se jedná o přestupek. Bohužel není možné vymoci na těchto lidech jakoukoliv pokutu. Ale hlavně nelze tyto lidi vyvézt násilím daleko za město do lesa, jak píší někteří občané na sociálních sítích,“ vysvětluje starostka.

A připomíná, že ve městě funguje celá řada sociálních služeb pro lidi, kteří se ocitnou v nouzi, jako je například azylový dům, nízkoprahové zařízení pro mládež až do 26 let, veřejný šatník, potravinová banka. „Bohužel, tato sociální skupina lidí bez přístřeší dává přednost zcela ‚svobodnému‘ pobývání ve městech a bez jakýkoliv závazků vůči většinové společnosti,“ dodává.

Vedoucí odboru sociálních věcí Josef Fiala také zdůrazňuje, že sociální práce s takovými osobami je založená na dobrovolnosti a spolupráci ze strany klienta. „Kromě snahy sociálního pracovníka zde musí být také součinnost, vlastní aktivita a chuť svou situaci změnit ze strany klienta. Obvykle spolupráce končí po prvních pokusech,“ poznal ve své praxi.

V Humpolci problémy s nepřizpůsobivými lidmi znovu nastartovaly diskusi o zavedení městské policie. Vše řešili i radní města. Pověřili tajemníka radnice, aby nechal mimo jiné vypracovat analýzu finanční náročnosti vzniku místní městské policie. Dodat má také informace o případném personálním uspořádání i potřebném vybavení. Otázce se budou radní znovu věnovat.

Kontrola dodržování předpisů

Podle starostky Aleny Štěrbové by mohla městská policie zajišťovat také úsekové měření rychlosti v kritických lokalitách, kontrolovat parkování na frekventovaných místech v centru a řešit problematické události, během nichž dochází k porušování předpisů či městských vyhlášek.

Zároveň vedení města připravuje vyhlášku o zákazu konzumace alkoholu na veřejnosti. Ta by platila kromě ohlášených humpoleckých společenských akcí. „Je však zřejmé, že ani městská policie nemůže vyřešit problém s bezdomovci. Viz například centrum Jihlavy a dalších měst nejen v České republice, ale i v ostatních evropských zemích,“ připomenula starostka.

Podporu by měla koalice ohledně zřízení městské policie zřejmě i v opoziční ČSSD. „Tento krok hodnotíme kladně,“ informovali zástupci místní buňky sociálních demokratů. V případě, že se současné vedení radnice rozhodne pro zavedení městské policie v Humpolci, bude ho ČSSD s největší pravděpodobností podporovat i v zastupitelstvu.