Přibyslav vyhlásí soutěž na proměnu náměstí, lidé mohou vznášet připomínky

„Veřejné setkání bude předcházet vyhlášení samotné architektonické soutěže. Podněty, které pořadatelé mítinku i celé soutěže - ateliér.tečka a Ateliér pro veřejnou debatu - sesbírají, budou zapracovány do podmínek klání architektů,“ informoval přibyslavský místostarosta Michael Omes.

Veřejné setkání se uskuteční dnes od 11 do 17 hodin. Ateliéry budou mít stánek před radnicí. Zájemci tam mohou kdykoliv přijít, s organizátory pohovořit a sdělit jim své představy. Ti si poznatky zapíší a budou s nimi dále pracovat.

„Na náměstí má mnoho lidí a organizací své zájmy. Jiné mají majitelé podzemních inženýrských sítí, jiné živnostníci a podnikatelé, kteří na náměstí působí, jiné pak občané z dalších částí města. Architektonické kanceláře, které jsme oslovili, by všechny požadavky měly zpracovat a na jejich základě uspořádat architektonickou soutěž,“ dodal Omes.

Podněty by ateliéry měly sbírat do konce dubna. Právě ale veřejné setkání na náměstí by jich mělo přinést nejvíce. Podmínky architektonické soutěže poté schválí městští zastupitelé. Součástí dodaných podkladů, jež pak účastníci soutěže dostanou, budou i dokončené posudky, například z oborů dendrologie nebo hydrogeologie.

Náměstí nelze zavřít, práce půjdou po etapách

„Přesné termíny vypsání soutěže a jejího ukončení ještě známé nejsou. Víme ale, že bychom do konce června příštího roku chtěli podepsat smlouvu s firmou, která na základě vítězného návrhu vypracuje projektovou dokumentaci,“ vzkázal přibyslavský starosta Martin Kamarád.

S rekonstrukcí náměstí by město rádo začalo ještě před koncem současného volebního období. To vyprší na podzim roku 2026.

Práce by pak měly postupovat po etapách. Ty by měly být nejméně dvě až tři. „Bude to nutné kvůli tomu, abychom celé náměstí nezavřeli. To musí žít a fungovat i během obnovy už kvůli tomu, že přes něj vede silnice první třídy,“ předeslal Kamarád.

Důvodem pro rozdělení rekonstrukce do etap je i finanční náročnost. Investice by podle Kamaráda mohla dosáhnout až 150 milionů korun. To může pro čtyřtisícové město být suma astronomická. „Momentálně je na účtech sice máme, před sebou ale tlačíme další nutné investice,“ podotkl Kamarád.

Zastupitelé chtějí posoudit více návrhů

Proměnu Bechyňova náměstí Přibyslav řeší už minimálně pět let. V roce 2019 dokonce světlo světa spatřil návrh, jak by mohlo vypadat. Vedení města už počítalo, že dle zpracovaných vizualizací bude i dále postupovat.

„Chtěli jsme mít podobu náměstí od počátku pod kontrolou. Nechtěli jsme dopustit, aby vyhrálo něco, co se veřejnosti či vedení města nebude líbit. A také jsme nechtěli, aby architekti přišli s nápady, které by pak v praxi bylo nemožné realizovat,“ obhajoval přibyslavské řešení na podzim roku 2019 Kamarád.

Před koncem loňského roku však zastupitelé takový postup shodili ze stolu. Chtěli znát víc názorů a vidět více návrhů budoucího náměstí. Sami chtěli vybrat ten nejlepší návrh. Proto vedení města poslední měsíce podniká kroky směřující k architektonické soutěži.

„Původní návrh nezatracujeme. Necháme ho v šuplíku a vrátíme se k němu v případě, že by architektonická soutěž z jakéhokoliv důvodu neuspěla,“ konstatoval nyní Martin Kamarád.

Bechyňovo náměstí v Přibyslavi je zvláštní svým tvarem. Z ptačí perspektivy připomíná půlkruh. Volnou plochu však značně limitují dva špalíčky budov - jeden s lékárnou, radnicí a poštou, druhý se spořitelnou, obchody a restaurací.

Náměstím navíc vede silnice první třídy z Havlíčkova Brodu na Žďár nad Sázavou, z níž odbočuje krajská komunikace na Havlíčkovu Borovou. Část náměstí dnes supluje roli autobusového nádraží, další připomíná spíše park. Hlavním důvodem rekonstrukce je však neutěšený stav podzemních inženýrských sítí.