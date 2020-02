Stavba krytého bazénu má proměnit celou severní část Ledče nad Sázavou

Ledečská radnice představila obyvatelům města podobu zvažovaného bazénu. Hlavní architektka projektu Barbora Hejtmánková do ní zakomponovala urbanistické řešení celého území nad starým sídlištěm. Přeměna se bude týkat konkrétně ploch podél ulice Ke Stínadlům nad mateřskou školou.



„Jsou to všechno městské pozemky. Chceme na nich stavět nejen bazén, ale i další infrastrukturu. Do budoucna tu plánujeme i vznik nových parcel pro rodinné domy,“ přiblížil ledečský starosta Zdeněk Tůma.

To hlavní, o co v této lokalitě půjde, bude krytý plavecký bazén. Obyvatelé města po jeho vybudování volali už dlouho. Že lidem v tomto pětitisícovém městě chybí, dali najevo i ve veřejné anketě. Radnice proto nechala vypracovat studii, jak by mohl areál vypadat.

Na zelené louce nad sídlištěm Stínadla by měl vyrůst dvoupodlažní objekt. „V nadzemním podlaží budou za vstupní halou s malým občerstvením situovány šatny pro návštěvníky, ze kterých lze pokračovat buď do finské sauny, nebo přes umývárny do samotné bazénové haly,“ popisuje představy architektky starosta Tůma.

Záliv, parní sauna, vířivka, nové ulice a velké parkoviště

Samotný bazén by měl být dlouhý pětadvacet metrů, jeho součástí bude i relaxační záliv se skluzavkou. Vedle bazénu bude brouzdaliště pro děti. „Severní část je vyhrazena pro parní saunu, vířivku a Kneippův chodník,“ dodal Tůma s tím, že kapacita bazénu by měla činit 174 osob.

Na budovu bazénu mají navazovat nové ulice a velké parkoviště. „Parkovací plocha by měla být dostatečná, aby ji mohli využívat i obyvatelé nedaleko stojících bytových domů,“ uvedla autorka studie Barbora Hejtmánková.

Směrem dál na sever pak má vést nová ulice, v níž by bylo jedenáct parcel pro novou rodinnou výstavbu. „Tuto část bychom ale nechali na později, prioritou pro nás momentálně je bazén,“ podotkl Zdeněk Tůma.

Do nově vystavěné oblasti by měl vést hlavní vjezd ze západu od školky. „Po podrobném geodetickém zaměření je možné, že bude muset být zabraná část pozemku mateřské školy. Jednalo by se o mírné posunutí severního oplocení,“ upozornila Barbora Hejtmánková.

Architektka vypracovala celkem tři návrhy řešení celé lokality. Od sebe se liší především vybavením a členěním interiéru bazénu. Nejlevnější varianta by podle ní vyšla na 91 milionů korun s DPH, nejdražší na 143 milionů. Radnice už si vybrala zlatou střední cestu s předpokládanými náklady převyšujícími 110 milionů korun.

Souhlas obyvatel s investicí si radnice opět vyžádá v anketě

Zda se město skutečně do takové investice pustí, si nechá jeho vedení opět poradit ve veřejné anketě. Ta už se v Ledči nad Sázavou stala v případě stěžejních rozhodnutí takřka samozřejmostí. „Je to nejlevnější a nejsnadnější způsob, jak zjistit, co si obyvatelé o té které věci myslí,“ opakuje starosta města.

Na otázku, zda se taková investice vyplatí, budou obyvatelé odpovídat během února. Aby občané dostali kompletní informace, nechá vedení radnice ještě zpracovat odhad provozních nákladů. Údaje zjišťuje v okolních městech.

„Zatím máme dva údaje a ty se výrazně liší. Chceme proto ještě alespoň dva tři další. O částce tudíž zatím mluvit nechci. Ale ročně to určitě nebudou žádné desítky milionů,“ poznamenal starosta Tůma.

Jeho představa je taková, že by anketa běžela po celý únor. Následně by odevzdané hlasy úřad zpracoval, a pokud by obyvatelé byli pro, v dubnu by mohli zastupitelé vyhlásit výběrové řízení na projektanta.

Do konce letošního roku by radnice chtěla mít kompletní projektovou dokumentaci. Dostavěný a otevřený by bazén mohl být do tří let.