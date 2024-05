ŘSD opraví barokní most, který autem poničil opilec. Napáchal škodu za 750 tisíc

12:04

Barokní most poblíž žďárského zámku, cennou kulturní památku z první poloviny 18. století, hyzdí už více než jeden a půl roku proražené kamenné zábradlí. V říjnu 2022 poničil stavbu opilý řidič, který při najíždění na most nezvládl řízení a nakonec skončil částečně mimo silnici. Most se nyní dočká opravy.