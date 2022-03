Létají lahve, sklenice i brčka a peníze. Student je mistr flair bartendingu

Premiérovou soutěž v této disciplíně absolvoval v roce 2019 na Czech Winter Junior Flair Bartending Competition, kde skončil čtvrtý. Další rok byla tato soutěž odložená kvůli covidu-19, uskutečnila se až loni - a Matěj Nováček ji vyhrál.

Zatím poslední ocenění si přivezl letos v únoru z Říma, kde v juniorské kategorii reprezentoval na soutěži New Generation Flair. „V mé kategorii bylo 26 soutěžících. V kvalifikačním kole jsem skončil druhý a ve finále třetí,“ líčí student.

Disciplína, které se Matěj věnuje, je odvětvím barmanského řemesla. Vyučuje se hlavně prostřednictvím kurzů. Klasická práce barmana spočívá podle Matěje Nováčka v tom, že se barman hosta snaží zaujmout celkovou vizáží drinku a chutí.

„Při flairu se ještě snažíme zákazníka u toho pobavit. Prakticky vše, na co sáhneme, může letět vzduchem, od brčka až po peníze. Je to větší legrace a věřím, že lidi to i více baví,“ usmívá se sympatický mladík.

Chtěl být barmanem, o flairu ale nevěděl nic

Jak říká, vždy se chtěl stát barmanem.

„Ale nevěděl jsem, že něco jako flair existuje, že se dá vzít lahev a hodit do vzduchu. Absolutně jsem o tom nic nevěděl. Pak jsem se od Davida Neumanna, který se zapsal hodně tučným písmem do historie flairu v České republice, na jednom školním kurzu dozvěděl, že to lze a že když to někdo umí, tak to může vypadat hodně dobře.“

K základům této disciplíny patří žonglování s lahvemi. „Na podzim to budou tři roky, co házím. Naučil jsem se za tu dobu vnímat více předmětů ve vzduchu. Teď mívám i čtyři věci ve vzduchu najednou. Je to obtížnější, protože musíte přesně vnímat, kde se co pohybuje,“ vysvětluje Matěj.

Ale nic není zadarmo. Důležitý je trénink, kterému denně věnuje tři až čtyři hodiny. Matěj Nováček má i svého vlastního trenéra. Je jím také Jihlavák, barman Štěpán Šimánek, který si vzal Matěje pod svá křídla. Také on soutěží v disciplíně flair. A v kategorii profesionálů se na soutěži v Římě umístil na čtvrtém místě.

„Je na vyšší úrovni než já. Trénuje dokonce šest až osm hodin denně. Když cvičíme spolu, napadají ho nové věci a triky do sestavy,“ pochvaluje si spolupráci.

Vybrat písničku je docela oříšek

Na soutěže si sami stříhají hudbu a chystají celou choreografii.

„Jde o to lidi pobavit. Je to možná i takový cirkus v dobrém slova smyslu. Nejde jenom o to, jak člověk zahází, ale i o to, jak komunikuje s publikem. Je tam třeba roztleskávání, můžeme jít do publika či si někoho z něj vytáhnout. Důležitá je i choreografie celého těla,“ připomíná Matěj Nováček.

A co je pro něj nejtěžší? Co mu při přípravě na soutěž zabere nejvíc času? Překvapivě to není žonglování ani příprava koktejlů, ale výběr hudby.

„To mi fakt zabere nejvíc času. Navíc poslouchám hudbu, na kterou se moc házet nedá. A vybrat písničku, jež má dobrý čas a tempo, hodí se do choreografie a nemá explicitní obsah, je poměrně oříšek,“ přiznává.

Například na poslední soutěži v Římě předváděl program na kombinaci tří skladeb. Největší úspěch podle něj u publika sklidila píseň I’m A Believer, která zněla v animované pohádce Shrek.

„Spousta lidí si myslí, že se v této disciplíně musí házet na rychlou, údernou hudbu, ale není to pravda. V Římě bylo na soutěži i hodně diváků a stalo se mi, že když hrála tato písnička, tak lidé na refrén začali spontánně zpívat. Byl to hodně emočně silný zážitek,“ pokyvuje hlavou mladý barman.

Připraví jakékoliv pití, vyhýbá se Piňa Coladě

Matěj je rád, že mu škola poskytla prostor pro trénování. Techniku zdokonaluje také v jihlavském baru BlackWall, kde ho mohou lidé vidět při práci. A v létě jezdí na prázdninové brigády do baru Davida Neumanna na Lipně.

A kde Matěj Nováček vidí svou budoucnost? Přece za barem a na barmanských soutěžích flair: „Teď mám v plánu soutěž v Brně, pak Londýn, v květnu Miláno a v červnu Řecko. A příští rok maturita.“

Svým zákazníkům umíchá jakýkoliv drink. Osobně má nejraději sladkokyselejší chutě a při přípravě pro zákazníky vyhledává spíše speciality, které může vytvořit.

Čemu se ale rád vyhne, je příprava Piňa Colady. „Jednou z přísad je mléko a to dělá v shakeru docela problémy,“ směje se.