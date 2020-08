Po Přibyslavi zavírá Česká spořitelna pobočku i ve Ždírci nad Doubravou

Že Česká spořitelna ruší ve Ždírci nad Doubravou svou pobočku, se dozvěděli na radnici ve městě před polovinou července.



„Důvod ukončení provozu je, že klesá návštěvnost pobočky, zatímco roste zájem o využívání internetového a mobilního bankovnictví,“ tlumočil rozhodnutí vedení České spořitelny ždírecký starosta Bohumír Nikl.

Podle jeho informací by místní pobočka měla ukončit provoz 25. srpna. Obyvatelé jednoho z nejmenších měst na Vysočině z kroku spořitelny radost nemají.

„Je to veliká škoda. Nepřipadá mi, že by pobočka byla nevytížená. Pokaždé tam někdo byl. Jiná banka tady není, je to podle mě krok zpět,“ vyjádřila se v diskusi na webu města uživatelka podepsaná jako Emma.

Žádali o pomoc zákonodárce. Úspěch to nepřineslo

Vedení radnice se snažilo situaci zvrátit. Obrátilo se na ombudsmanku České spořitelny, senátora Jana Tecla (ODS) i poslance Radka Kotena (SPD). Úspěch to ale nepřineslo.

„Vedení České spořitelny argumentuje malou vytížeností naší pobočky. I město má u České spořitelny účet. Myslím si, že naší pobočkou proteče ročně hodně milionů. Ale vedení banky to nestačí,“ krčí rameny starosta.

„Bohužel, trendy v bankovnictví se mění a vítězí digitální svět před osobní schůzkou s občany,“ poznamenal dále Bohumír Nikl.

Také při březnovém zavření pobočky ve čtyřtisícové Přibyslav spořitelna argumentovala její malou vytížeností a vysokými náklady na její chod.

„Krok, k němuž jsme přistoupili, vychází z celkové koncepce restrukturalizace sítě poboček České spořitelny, v jejímž rámci přizpůsobujeme naši pobočkovou síť rytmu života ve městech a obcích,“ vysvětlovala tenkrát ombudsmanka České spořitelny Veronika Hutchinson.

„V dlouhodobém sledování pobočka nevykazovala dostatečný obchodní potenciál. Její návštěvnost se v posledních dvou letech pohybovala v řádu jednotek klientů za den,“ doplnila k přibyslavské pobočce Hutchinson. Stejné je to v případě Ždírce.

Málo vytížený byl i bankomat Moneta Money Bank

Pokud budou muset osobně do České spořitelny, budou muset obyvatelé Ždírce cestovat. Nejbližší pobočky jsou zatím v Chotěboři, Hlinsku a Havlíčkově Brodě.

Zachován ve Ždírci nad Doubravou zůstane pouze bankomat. Klientům by měl být k dispozici nonstop. „Požádali jsme do budoucna o umístění vkladomatu,“ informoval starosta Nikl.

Pro obyvatele Ždírce nad Doubravou je to druhá rána v krátké době. Na konci července z náměstí zmizel bankomat Moneta Money Bank. Obyvatelé si stěžují, že bez patřičného oznámení a upozornění. „Banka nám nedala vědět,“ potvrdil i Bohumír Nikl.

Manažerka komunikace banky Lenka Míčková uvádí stejné důvody jako Česká spořitelna při rušení poboček.

„Provoz bankomatu jsme ukončili z důvodu dlouhodobé plánované optimalizace sítě. Jedním z hlavních faktorů tohoto našeho rozhodnutí bylo přihlédnutí k vytíženosti a využívání konkrétního bankomatu,“ vzkázala.

Klienty pak odkázala na používání online služeb a bankovní aplikace. Nabádá rovněž ke zřízení nového běžného účtu, který je osvobozen od poplatků a v jehož rámci je možné vybírat zdarma ze všech bankomatů v Česku i v zahraničí.