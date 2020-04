Armáda nepomohla v domově seniorů, od kraje ale žádá milion na auto

Byl konec února, když ředitel Krajského vojenského velitelství v Jihlavě Ladislav Sekan doručil na krajský úřad žádost adresovanou hejtmanu Jiřímu Běhounkovi.



„Dovoluji si vás požádat o zvážení finančního daru na pořízení osobního automobilu Volkswagen Caravelle nebo Volkswagen Transporter v předpokládané pořizovací ceně jeden milion korun,“ stojí v žádosti.

Podle Sekana by měl být minibus využíván především rotou aktivních záloh při dopravě a zapojení do cvičení a akcí integrovaného záchranného systému. A posloužit by měl podle žádosti i „v oblasti přípravy občanů k obraně státu a krizového řízení, plnění úkolů pro civilní veřejnost a při prezentaci Armády ČR na veřejnosti“.

Armáda volné zdravotníky neměla, pomohli hasiči

Jenže o měsíc později, ještě než kraj o žádosti rozhodl, došlo k rozšíření nákazy covidem-19 v domově pro seniory se zvláštním režimem v Břevnici na Havlíčkobrodsku. Nakazilo se zde postupně všech 22 klientů i většina personálu. Velká část ze zaměstnanců musela do karantény a hrozilo, že se o klienty nebude mít kdo starat.



Kraj Vysočina se proto s žádostí o pomoc obrátil na Armádu ČR, zda by na dobu nezbytně nutnou do Břevnice neposlala své zdravotníky. Ta to však odmítla.

„Šlo o požadavek na odborně vyškolený zdravotní personál. Ani armáda není kapacitně neomezená a všechen zdravotní personál byl a je rozprostřený po celé republice, po ambulancích, nemocnicích a odběrových místech,“ vysvětlila Jana Zechmeisterová z tiskového oddělení armády.

Pomoc s chodem domova nakonec zajistili hasiči. Ti zde mají sloužit nejméně do 26. dubna.

Armáda v posledních dnech svůj postoj zjevně přehodnocuje. Počátkem tohoto týdne sama nabídla domovu pomoc.

Dar by si zasloužil někdo jiný, myslí si řada lidí

Zřejmě je to jen souhra náhod a okolností či spojení dvou rozdílných a za normálních okolností neslučitelných věcí. Nicméně právě s ohledem na počáteční postoj armády vůči Břevnici vyvolala žádost vojáků v mnoha lidech značné rozpaky.

Jde o běžné občany ve facebookových diskusích, řadové hasiče i některé politiky. „Dar na auto by si zasloužil někdo úplně jiný,“ shodují se.

Krajští radní si to ovšem nemyslí. Všech devět jednomyslně rozhodlo, že zastupitelstvu doporučí žádost armády ke schválení. Nejbližší zasedání zastupitelstva se bude konat 12. května. Zda na něj bude zařazena armádní žádost, není dosud jisté.

„O pořízení automobilu pro potřeby aktivních záloh armády, ve kterých figurují záchranáři, hasiči a civilisté, bylo jednáno dávno před mimořádnou situací v České republice. Pořízení vozu bylo předem prodiskutováno se zástupci všech politických klubů. Na základě shody byl předložen příslušný materiál,“ vysvětluje hejtman Jiří Běhounek.

„Investice do jediného vozu pro aktivní zálohy, nikoli profesionální armádě, jak je chybně interpretováno, je prozíravé a správné,“ domnívá se hejtman.

Hejtmanství už hasiče významně podpořilo

K rozhodnutí radních se oficiálně nechtějí například hasiči nijak vyjadřovat. „Žádost o příspěvek z rozpočtu kraje byl adresován radním. Jako řediteli Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina mi nepřísluší komentovat tuto žádost ani rozhodnutí rady,“ uvedl ředitel profesionálních hasičů na Vysočině Jiří Němec.



Hejtmanství navíc namítá, že právě hasičům - byť dobrovolným - v nedávné době významně pomohlo. „Kraj se v minulosti finančně angažoval v pořízení 225 vozidel pro sbory dobrovolných hasičů napříč celým krajem. Jejich využití se maximálně osvědčilo, nyní slouží k distribuci dezinfekcí a dalšího ochranného materiálu. Bez jejich asistence by logistiku rozvozů nebylo možné plnohodnotně zvládat,“ vzkázal Běhounek.

A že i profesionálním hasičům vyšel kraj v posledních letech vstříc, potvrdil i sám Němec. Kraj se například podílel na projektu výstavby stanice v Jihlavě, podpořil rovněž pořízení hasičských nádrží na pohonné hmoty na celé Vysočině. Hasiči totiž na veřejných čerpacích stanicích tankovat nemohou.

Proti budou hlasovat zřejmě jen někteří lidovci

Zdá se, že pořízení automobilu pro aktivní zálohy armády bez větších potíží krajským zastupitelstvem projde. Koaliční hlasy má po jednoznačném stanovisku radních takřka jisté. A z oslovených představitelů opozice vyjádřili záměr hlasovat proti pouze lidovci.

„Pro tento bod ruku nezvednu. Chápu, že v této době bude třeba posílit složky krizového řízení a zlepšit podmínky pro jejich práci, ale myslím, že by se tak mělo dít s přesnějším cílením a větší rozvahou. Odůvodnění žádosti armády mi připadá poněkud zvláštní a nejsem přesvědčen o její smysluplnosti,“ vzkázal Josef Herbrych.



Hasiči pracují v domově v Břevnici zamořeném koronavirem:

VIDEO: Hasič pracuje v objektu zamořeném koronavirem Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Spojit své hlasování s postupem armády v Břevnici však odmítl. „Chápu, že když je dlouhodobý nedostatek zdravotnického personálu v rámci celé republiky, nevyhýbá se ani armádě, a jsem tedy schopen toto odmítnutí akceptovat,“ sdělil.

Nejistý je jeho stranický kolega František Bradáč. „Armáda zvolila nejjednodušší cestu - požádat o příspěvek na nákup. Myslím, že by se dala najít i jiná cesta, například pronájem vozidla v době, kdy bude potřeba. Nevím, zda požadované vozidlo je třeba mít k dispozici celoročně,“ váhá. O jeho konečném postoji rozhodne i diskuse ve finančním výboru.

Armáda se zachovala zbaběle, zlobí se komunista

Další oslovení opoziční zastupitelé jsou rozhodnuti peníze na vojenský automobil uvolnit. „I jiné kraje aktivní zálohy podporují. Nemyslím, že bychom měli názor na tuto podporu měnit,“ řekl Ctibor Čepička z SPD.

„Žádost osobně podpořím a požádám kolegy z našeho politického klubu o stejný postoj,“ nechal se slyšet Jan Veleba zvolený za tutéž stranu.

Poskytnutí daru, byť s připomínkami, zřejmě podpoří i komunista Milan Plodík. „Je otázka, jak se armáda zachovala, když ji hejtman kraje požádal o pomoc v Břevnici. Nevím, kdo za armádu rozhodoval, ale bylo to zbabělé a nefér vůči hasičům, zdravotníkům, personálu a samotným klientům. Ale asi bych to v této vypjaté době nedával do souvislosti s tím, zda pomoci armádě se záložáky,“ uvedl.