Plomba, sklo i kachle. Historický dům v centru Jihlavy vydal další nálezy

Pod nepodsklepenou částí budovy archeologové objevili středověkou jímku či studnu, v níž už v minulém týdnu učinili řadu cenných nálezů. Další objevy průzkum přinesl v tomto týdnu.

„Našli jsme zlomek gotického reliéfního kachle, na němž je vidět končetina nějakého zvířete, ať skutečného, nebo vycházejícího z dobové mytologie,“ vypráví Šimon Kochan, archeolog ze společnosti Archaia, jež záchranný výzkum provádí.

„Zajímavé jsou i zlomky středověkého skla, zřejmě poháru s takzvanými nálepy. Ty pohár zdobily, ale měly i praktickou funkci zdrsnit povrch poháru, aby hodujícím při jídle snadno nevypadl z mastných rukou,“ popsal Kochan.

Nález zbytků skleněného poháru podle něj nasvědčuje, že v domě bydleli příslušníci zámožných vrstev obyvatelstva. „Sklo bylo v té době drahé a vzácné,“ řekl Kochan.

Plomba patří podle Kochana mezi cenné a méně časté nálezy. „Vypadá jako mince, jde o kovové kolečko, snad z olova, s reliéfem z obou stran. Plomby jsou dokladem obchodu, označují zboží, jeho druh, množství, původ či kvalitu,“ přiblížil Kochan.



Město mělo s domem patálie, dokonce ho nabízelo k prodeji

Ve zkoumané části domu v ulici U Mincovny by měl v budoucnu vzniknout vjezd do dvora. V tomto a sousedním domě do roku 2005 sídlila Okresní vojenská správa. Čili úřad, který měl na starosti do zrušení základní služby evidenci branců a vojáků.

Město dům od ministerstva obrany koupilo v roce 2009 za 14 milionů korun se záměrem zrekonstruovat jej na kanceláře pro úředníky.

Z rekonstrukce však tehdy sešlo. V roce 2011 radnice chtěla obě budovy prodat za patnáct milionů korun. Kupec se však nenašel. Z následné dražby o pár let později také sešlo: z dohodnuté ceny 5,75 milionu korun zájemce zaplatil jen půl milionu korun, takže domy opět zůstaly městu.

Až koncem loňského roku město obě budovy začalo rekonstruovat nákladem 55 milionů korun. Po skončení oprav v roce 2021 se tam má nastěhovat asi 40 úředníků magistrátu.

„Přesunou se sem z odborů životního prostředí a školství a kultury. Ti jsou v nevyhovujícím prostředí v ulici Hluboká, které také musíme zrekonstruovat,“ vysvětlila primátorka Jihlavy Karolína Koubová.



Mohla tu být královská mincovna, odborníci ji dosud neobjevili

Archeologové terén pod jedním z domů zkoumají, protože jde o nepodsklepenou část, která by nyní měla být zčásti odstraněna v rámci budování výše zmíněného průjezdu do dvora.

Lokalita je archeologicky mimořádně zajímavá, jak už vyplývá z názvu ulice U Mincovny. Podle historiků se právě v této části starého města mohla ve 13. století nacházet jihlavská královská mincovna, jejíž sídlo se zatím odborníkům nepodařilo s jistotou určit.

Archeologové v místě průzkumu nalezli středověkou odpadní jímku či studnu se zachovalými pozůstatky výdřevy. V jímce se nacházely i historické artefakty.

„Zkusíme datovat dřevo z jímky, snad se to podaří. Je to vodou nasycené dřevo, ve kterém už není celulóza a drží ho pohromadě už jen takzvaný lignin. Kdyby toto dřevo vyschlo, rozpadlo by se,“ popsal Kochan.

Jímky jsou z hlediska výzkumu minulosti unikátním prostředím, kde archeologové nacházejí zbytky semen, pecek, pylů či třeba tělních parazitů.

Objev jímky proto může díky charakteru svého obsahu poskytnout informace o výskytu středověkých onemocnění i dobovém jídelníčku. „Nalezené předměty pomáhají vykreslit přesnější obrázek, jak vypadal každodenní život obyvatel města,“ připomněl Kochan.

Archeologové v jámě našli kromě jiného také tři celé zachovalé nádoby ze 14. století. Dva hrnce a tříboký pohár. Zachovaly se zřejmě proto, že když je středověcí obyvatelé města vyhodili, tak se po dopadu do jímky nerozbily.

„Je to běžná keramika, ale jen vzácně se dochová v neporušeném stavu. Budeme například zkoumat, jestli se třeba na dně hrnce nedochovaly zbytky zapečené kaše,“ přiblížil Kochan.