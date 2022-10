Akvaparky bojují s cenami energií, zdražují vstupné a vypínají atrakce

Recyklaci vody doplní solární energie O čištění vody se starají speciální membrány. Na snímku technologii představuje obchodní ředitel dodavatelské firmy Jan Němeček. Sérii úsporných opatření zahájili ve žďárském relaxačním centru již letos na jaře, kdy zařízení začalo s recyklací vody. Do té doby totiž končilo denně zhruba 50 kubíků použité „koupací“ vody o teplotě 28 stupňů Celsia v kanalizaci. Díky nové technologii je nyní část této vody vyčištěna a vracena zpět do bazénů. Nový systém ušetří 35 kubíků vody za den. „Zároveň se snižují i náklady na její ohřev,“ zdůraznil žďárský starosta Martin Mrkos. Město aktuálně zvažuje i osazení střechy areálu fotovoltaickými panely. „U relaxačního centra připadají v úvahu dva scénáře - buď běžné fotovoltaické panely, které mají většinou účinnost kolem 20 procent. Nebo se nabízí i technické řešení nazývané solar-thermal. To vyrábí elektřinu a zároveň i ohřívá vodu. Tam je účinnost zhruba 80 procent,“ popsal Mrkos. V Česku však podle něj není na trhu dost firem, jež by specifickým požadavkům města dokázaly vyhovět. „Jsme tedy v kontaktu se společnostmi z Rakouska a Itálie, kde už mají zkušenosti větší. Nechceme nic uspěchat, ale byl bych rád, kdybychom si během října vyjasnili, kterou cestou v případě bazénu půjdeme,“ dodal Mrkos. Na provoz relaxačního centra město ročně doplácí kolem pěti milionů korun.