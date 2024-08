Vstávej, pračka je rozbitá, probudil senior souseda. V opilosti si spletl domy

Volání vyděšeného majitele domu v obci nedaleko Pelhřimova přijali policisté kolem čtvrté hodiny ráno. Operátorce na tísňové lince oznámil, že se do jeho domu vloupal soused. Prošel bytem až k němu do ložnice a probudil ho.

Policisté jeli neobvyklé volání prověřit. A zjistili, že k události skutečně došlo. Do domu se po rozbití vchodových dveří dostal pětasedmdesátiletý soused. Ten se v bytě choval jako doma. Dokud mu něco nezačalo být divné.

„Muž vešel do prvního patra, kde si v koupelně vysvlékl oblečení a chtěl ho vložit do pračky. Ta mu ale nešla otevřít. Poté odešel do ložnice, kde vzbudil majitele domu s tím, že mají rozbitou pračku,“ popsala situaci policejní mluvčí Michaela Lébrová.

Když si soused uvědomil, že zřejmě nebude ve svém domě, vydal se stejnou cestou zpět. Napodruhé už trefil. Stihl to ještě před příjezdem policejní hlídky.

Policisté muže zkontaktovali. Byl pod vlivem alkoholu. „Dechová zkouška u něj vykázala 1,33 promile alkoholu,“ upřesnila Lébrová. Zřejmě proto si muž domy spletl. Policisté mu rovněž ošetřili drobné řezné poranění na ruce.

Případ však vyšetřovatelé dále prověřují. Dokonce zahájili úkony trestního řízení pro podezření z porušování domovní svobody. Sousedům opilého seniora také vznikla poničením vstupních dveří škoda odhadnutá na pět tisíc korun.