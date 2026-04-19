Na Třebíčsku vzpomněli na výsadkáře. V Aleji parašutistů vysázeli deset lip

„Myšlenka byla od počátku jasná, tento kraj byl na parašutisty takříkajíc bohatý, takže ze 101 mužů, vycvičených za války ve Velké Británii a vysazených poté na území Protektorátu, jich bylo osm z Třebíčska a jeden nebo dva ze sousední jižní Moravy. Jeden pocházel přímo odtud ze Střížova. Byl to Jaroslav Krátký, a proto je alej věnována jeho památce,“ řekl hlavní iniciátor vzniku aleje a předseda spolku Veterans Jiří Sláma.
Sázení stromů se zúčastnili příslušníci rodin parašutistů, přijeli například zástupci rodin Jana Kubiše, Františka Pospíšila, Adolfa Opálky, Josefa Valčíka či Jaroslava Pešána. „Sázíme tady dnes stromy za sedm parašutistů skupiny Iridium a Bronse, kde z těch sedmi rodin jsou tady přítomni zástupci čtyř z nich. Sázíme také dva stromy za příslušníky operace Dolphin pana Adolfa Navrátila a Jaroslava Oldřicha Vrány, ale tam se nám ty rodiny vůbec nepodařilo dohledat,“ řekl Sláma.
Jeden strom, jedno jméno, jeden osud. Na Třebíčsku otevřou stezku parašutistů
V Británii je pomník
Pietního setkání se zúčastnil také Jiří Christopher Pavel, syn českého válečného veterána z druhé světové války a hrdiny bitvy u Dunkerque Jiřího Pavla.
„Přijeli jsme z Británie, z města Leamington Spa, kde československá brigáda dva roky pobývala, proto tam mají českoslovenští parašutisté takové kořeny, z nichž jsem i já. Máme tam pomník, o který se staráme a který je věnován všem vojákům či letcům, patriotům, kteří položili život v boji proti fašismu. Má podobu fontány, v roce 1968 si ho postavili vojáci za své peníze. Veteráni se u něj každoročně scházeli, stejně jako i můj otec, který se na poslední léta svého života vrátil domů,“ popsal Pavel, který přijel na setkání v Aleji parašutistů se svou manželkou Georginou.
Zúčastnil se také generál Petr Slíva, velitel 22. vrtulníkové základny v Náměšti nad Oslavou. U pietního aktu zahrál dvě skotské písně brněnský dudák Petr Velan. „Jedna z nich byla tradiční ukolébavka, kterou měla ráda královna Alžběta II. Hrávám při těchto událostech i jiné písně, ale i tyto dvě se hodí k dané situaci, a dnes mě napadlo, že by bylo vhodné je zahrát,“ řekl dudák.
Začínalo se v rodném domě Jana Kubiše
Akce začala ráno pochodem do Střížova od rodného domu Jana Kubiše v Dolních Vilémovicích. Pak následoval pietní akt u pomníku na začátku Aleje parašutistů. Potom se účastníci přesunuli o 600 metrů dále, kde alej končí posledními zasázenými stromy. U každého stromu je tabulka se jménem konkrétního parašutisty, na jehož počest byl strom vysazen.
Jeden strom, jedno jméno, jeden osud. Na Třebíčsku otevřou stezku parašutistů
Na místě byl v rámci ukázek britský vojenský tábor z doby výcviku parašutistů a ukázky dobové výzbroje a výstroje.
„Ti chlapi prožili neskutečná dobrodružství. V případě mého otce už to byla cesta přes Tunisko do Francie, kde bojovali v rámci vznikající československé jednotky a kde táta byl velitelem kulometného družstva. Pak po pádu Francie přesun do Anglie přes La Manche, následoval tvrdý výcvik a seskok do protektorátu, kde na spoustu z nich čekala smrt,“ řekl bývalý poslanec Jaroslav Pešán, jehož otec stejného jména byl účastníkem paravýsadku Platinum-Pewter.