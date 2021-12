Soutěže v přírodě, výstavy i troubení koled. Vánoce na Vysočině lákají ven

1 Pohyb i zábava s „kufrováním“

Kufrování i letos dává možnost zasoutěžit si, zapojit orientační smysl a v neposlední řadě také spálit nějaké ty kalorie.

Tradiční akce, již pořádá organizace Chaloupky ve spolupráci s dalšími spolky, se koná od 27. do 30. prosince. Milovníci kopcovité krajiny Žďárských vrchů mohou zvolit jako start Dům přírody v Krátké na Novoměstsku. Na recepci koupí za 40 korun průkazku a mapu a podle ní se vydají na pátrání po kontrolních červeno-bílých lampionech.

„Pořadí kontrol je volné, takže si zájemci mohou jejich počet, a tím i délku trasy volit sami,“ nastínila Marie Rajnošková z Chaloupek. Po příchodu zpět je bude na recepci čekat i teplý nápoj na zahřátí.

Hlavně pro rodiny s dětmi je pak určeno Novoměstské kufrování odehrávající se v tytéž dny přímo v Novém Městě na Moravě a jeho okolí, přičemž mapa a průkazka se pořizují v tamním infocentru.

Účastníci by si měli přibalit ještě tužku na psaní kódů, které budou na stanovištích podle mapky hledat. Tento „závod nezávod“ je možné dle pořadatelů pojmout různě - jako rodinnou procházku i coby orientační běh.

2 Putování za betlémskou hvězdou

Nejen obvyklou prohlídku nabízí o vánočních prázdninách Dům přírody Žďárských vrchů, který zájemci najdou v malebné vísce Krátká na Novoměstsku. Příchozí se v rámci návštěvy expozic věnovaných vývoji místní krajiny a přírody mohou zapojit také do rodinné hry Putování za betlémskou hvězdou. Sérii různorodých úkolů vhodných i pro malé děti lze zdolat i mimo prohlídku - vše se odehrává v areálu Domu přírody a jeho blízkosti.

„Nečekejte, že k betlémské hvězdě doputujete jen tak. Ani prastaří mudrcové to neměli snadné,“ přibližují dobrodružné pátrání organizátoři ze spolku Chaloupky. Hry je možné se zúčastnit od 26. do 31. prosince.

3 Pozvánka do zookoutku

Udělat radost nejen sobě, ale i zvířatům je možné návštěvou Rodinného zookoutku v Nové Říši na Jihlavsku. Ten obývá řada zvířecích druhů, od domácích přes divoké až po exotické.

Zájemci, kteří dorazí na vánoční dny otevřených dveří, si navíc mohou osazenstvo zařízení nejen prohlédnout, ale vybraná zvířata také pohladit nebo se s nimi pomazlit. Nakrmit bude možné například dikobraza, fretku, krkavce, kozy, lišky nebo pštrosa.

Návštěvníci také nemusejí chodit s prázdnou - obyvatelům zookoutku lze donést rovněž dárky pod vánoční strom, který bude v areálu umístěn. Dnes je otevřeno mezi 11. a 19. hodinou, přímo na Štědrý den pak od 10.00 do 15.00.

4 Za dřevěnými hračkami do galerie

Nová výstava, která potěší dospělé i děti, je až do 27. února k vidění v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě. V suterénních prostorách tam návštěvníci naleznou ukázky tradičních lidových dřevěných hraček z oblasti Horácka. Jedná se o řezané i soustružené exponáty v podobě panenek, husárků, koníčků, točivých káč a jiných typických postaviček a motivů od mistrů řezbářů.

Otevřeno je denně kromě pondělí, dále je galerie uzavřena od 24. do 26. prosince, na Silvestra a na Nový rok.

5 Městy budou znít vánoční koledy

Zpestřit si odpoledne o Štědrém dni procházkou do centra města a poslechem vánočních koled mohou lidé například v Havlíčkově Brodě. Tři hodiny po poledni se tam z balkonu radnice na Havlíčkově náměstí ponesou skladby v podání žesťového sextetu pod vedením Pavla Kletečky. Ve svátečně vyzdobeném centru tak příchozí mohou načerpat tu pravou vánoční atmosféru.

České koledy se 24. prosince rozezní rovněž z ochozu věže kostela svatého Prokopa ve Žďáře nad Sázavou, a to ve čtvrt na šest večer v podání trubačů ustrojených v oděvech v historických barvách města.

6 Svátky se zvířaty

I na Štědrý den se dá zamířit do jihlavské zoologické zahrady, kde mají navíc v tento den děti od 3 do 15 let jako dárek vstupné pouze za jednu korunu; pokladna je otevřena od 9. do 14. hodiny.

Brány zoo jsou ale veřejnosti dokořán i v dalších dnech, a to mezi 9. a 16. hodinou. A nechybí ani speciální akce - na 27. prosince si lze rezervovat podvečerní vánoční prohlídku se zoologem, při níž se účastníci dozví nejedno tajemství z říše zvířat. 28. prosince se zase hned v několika časových termínech uskuteční Vánoční hvězdné prohlídky se zábavným programem, jež jsou určeny hlavně pro rodiny s dětmi.

7 Než přijde Ježíšek

Po roční pauze připravili ve Svratce na Žďársku tradiční vánoční výstavu, tentokrát s názvem Než přijde Ježíšek. „Výstava je ve znamení příprav na vánoční svátky. Návštěvníci mohou zhlédnout historický průřez pomocníky pro vánoční úklid i pečení - vysavače, žehličky, mixéry, dále pak čisticí prostředky nebo formičky a vykrajovačky na cukroví,“ láká vedoucí muzea Martin Mudroch.

Svratecká výstava plná zajímavostí začíná na Štěpána 26. 12. ve 14 hodin, potrvá do 30. 12.