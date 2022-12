Jako ze skla. Sochař na jihlavském náměstí vytvořil anděla z ledových bloků

Led, který k práci používá, je speciálně určený pro tyto účely. „Kdyby to byla normální zmrzlá voda, byly by v tom bublinky. Voda se také musí vyčistit, aby v tom nebyly soli a vápník. Těmito úpravami je pak průhlednější a dosahuje efektu skla,“ vysvětlil Marian Maršálek, který se tvorbě ledových skulptur naučil na Slovensku, při práci na Tatranském domě.

Anděl, který je k vidění v Jihlavě pod vánočním stromem na náměstí, je i s podstavcem vysoký takřka 2,35 metru. Jednotlivé ledové bloky se na sebe postupně umísťují do požadovaného hrubého tvaru. Lepí se k sobě vodou. „Jeden ledový blok váží kolem 125 kilogramů. Já mám k manipulaci s nimi různé zvedáky, ale pomáhá mi s tím i můj syn Nikola. Ve dvou to jde lépe,“ pousmál se autor.

Pak následuje precizní práce na výsledné podobě. Jak sochař připomíná, výsledek je vždy tak trochu i o improvizaci, byť motiv a skicu má dávno vymyšlenou.

Nedělní mrazivé počasí si Marian Maršálek pochvaloval. „Po mnoha letech to je konečně super počasí pro tvorbu ledových soch,“ byl spokojený.

Ledový anděl nyní bude k vidění pod vánočním stromem na Masarykově náměstí. Vydržet by tam měl do té doby, než roztaje. „Má teď mrznout, takže si myslím, že do Štědrého dne určitě vydrží,“ řekl.

Anděl však nebude jedinou ledovou plastikou, která letos na Vánoce vznikne v krajském městě. Už za týden bude sochař Jiří Genzer tvořit z ledu plastiku ježka. Výběr tohoto bodlináče není náhodný – jde o symbol Jihlavy.