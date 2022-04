Zvon sv. Václava je zpět ve věži kostela. Před opravou hrozilo, že pukne

„Je to obrovská radost, protože zvon když zvoní, tak promlouvá k lidem, kteří zde bydlí. Před opravou zazníval zcela výjimečně, protože zvonař konstatoval, že je v takovém stavu, že zvonění na něj je nebezpečné,“ řekl děkan P. Vít Machek, který návrat zvonu sledoval.

Čtyři sta kilogramů těžký zvon z roku 1529, který zhotovil pražský mistr zvonař Bartoloměj, je nejstarší cítolibskou hmotnou památkou. Před opravou byl značně pošramocený.

Poškozenou měl korunu, které chyběla tři ramena. Kvůli tomu se zvon ve věži nemohl otáčet a jeho srdce tlouklo do jednoho místa. Tím došlo k zeslabení stěny. Hrozilo, že zvon pukne. Naposledy tak zněl na Štědrý den v roce 2018.

Loni v červenci došlo k jeho snesení a následně putoval do dílny proslulého českého zvonařského mistra Petra R. Manouška. Ten na opravě zvonu ve své dílně v Nizozemsku pracoval několik měsíců.

„Při čištění jsme zjistili, že jsou tam takové záhadné kovolitecké vady. Respektive ve zvonovině byla místa vyplněná jen původní hlínou. I pro mě to byla překvapivá věc, protože u tohoto zvonaře to nebývá zvykem. Dospěli jsme k závěru, že za to mohou zřejmě učni, kteří na zvonu mohli pracovat a mistr je neuhlídal. To ale nijak nesnižuje hodnotu zvonu. Je to v podstatě dokument doby,“ popsal Manoušek.

Zvon je nyní opět na začátku své životnosti, takže bude zvonit jako nový. „Nová je také hlavice, kování, čepy, včetně srdce. Je jako znovuzrozený a věřím, že má reálnou šanci tady vydržet těch tisíc let,“ doplnil Manoušek.

Samotná oprava zvonu a dalšího příslušenství stála téměř 280 tisíc. Farnost získala 210 tisíc korun z ministerstva kultury. Dalších 180 tisíc korun stála rekonstrukce zvonové stolice. Na opravu přispělo biskupství, obec Cítoliby, tamní dobrovolní hasiči a další dárci.

Zvon má nyní znít před každou bohoslužbou, které se konají pravidelně v sobotu. Zvoník ale kvůli tomu musí pokaždé vystoupat do věže. „V budoucnu máme v úmyslu zvon napojit na automatické zvonění, tím by odpadla nutnost stoupat nahoru. Do té doby, pokud se nenajde nikdo odhodlaný, kdo tam vystoupá, tak určitě budu zvonit já,“ pousmál se farář Machek.