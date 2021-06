Nařčení z manipulace při výběru ředitele odmítá poražený Fejk i unie zoo

„Takhle bizarní a dlouhé výběrko jsem nikdy nezažil,“ napsal o víkendu na svém Facebooku známý manažer a exředitel pražské zoo Petr Fejk, který se ucházel o místo šéfa zoo v Ústí. Ač měl podporu výběrové komise složené z odborníků a šéfů významných českých zoologických zahrad, neuspěl. A primátor Ústí Petr Nedvědický ještě přišel s tvrzením, že má důkaz o zmanipulovaném výběrovém řízení ve prospěch Fejka.

„V úterý jsem se vrátil z Ústí a hned vyrazil na pár dní s rodinou na Šumavu nadýchat se trochy nezatuchlého vzduchu. A už během cesty mi začali volat novináři, co že říkám na to zmanipulované výběrové řízení na ředitele ústecké zoo. Myslel jsem, že se mě ptají na místní magistrát, protože takhle bizarní výběrko jsem sám v životě nezažil. Ale ne. Ptali se mě, proč jsem se ho snažil zmanipulovat já. Kvůli tomu jsem prý nevyhrál. Tedy aspoň to tak v úterý po mém odjezdu vysvětloval ústecký pan primátor,“ napsal Fejk a lehce šťouchal do Ústí dál.

„Konkurz trval od vyhlášení neuvěřitelných 5 měsíců a natahoval se jako guma. Ani ředitel NASA nemusel absolvovat tak široce pojatou výběrovou proceduru jakou vymysleli v Ústí. Údajně kvůli transparentnosti. Nejdřív se uchazeči prezentovali před výběrovou komisí, složenou většinově z odborníků, míněno ředitelů ostatních českých zoo, které si město do komise samo vybralo a pozvalo. Potom před celým zastupitelstvem. A nakonec dokonce i před celým městem, na jeho veřejném internetovém diskusním fóru, kde mohl kdokoli z ulice anonymně podpořit svého favorita jakýmkoli názorem, dojmem, blábolem či pomluvou. Na všech těchto úrovních jsem vyhrál. (...) Přesto rada města rozhodla opačně (ve prospěch Ilony Pšenkové místo Fejka - pozn.) A zdůvodnila to tím, že vlastně celou dobu čelila podezření, že je chci zmanipulovat. Jinak si mou převahu nedovedla vysvětlit,“ psal Fejk v dlouhém prohlášení.

„Vůbec nerozporuji právo rady rozhodnout po svém. Proč má ale primátor potřebu mně nasazovat psí hlavu, to nechápu. Má nejhorší zahradu v zemi a potřebuje zkušeného manažera jako sůl. Já se mu v dobré víře nabídl a od začátku tušil, že jsem tím někomu vlezl do zelí,“ uvedl například Fejk.



Bylo to jeho první vyjádření od zvolení jeho protikandidátky v pondělí 14. června.

Radní města, kteří brali stanovisko výběrové komise jako nezávazné, Pšenkovou zvolili pěti hlasy ODS a ANO, čtyři Sportovci a radní PRO!Ústí chtěli Fejka. A pak primátor přišel s tvrzením o o dohodě výběrové komise na Fejkovi bez znalostí koncepcí obou kandidátů. Své tvrzení opíral o dopis Davida Nejedla, šéfa liberecké zoo.

Nepodložené tvrzení odborníci odmítají

Nejedlovo tvrzení ale ředitelé zoo zastoupení ve dvanáctičlenné výběrové komisi odmítli, až na Kateřinu Majerovou ředitelku děčínské zoo, další blízké a tedy konkurenční zahrady. Ta Nejedla nepodpořila, ale nechtěla se ke konkurzu vyjadřovat.

„Žádného kontroverzního jednání jsme se nedopustili. Je politováníhodné, že při závěrečné fázi, kdy se mělo rozhodnout mezi dvěma rozdílnými koncepcemi, došlo k nepodloženému napadení a dehonestaci členů výběrové komise, a to zjevně v zájmu osobních ambicí osoby, která bohužel na čistě odborné konsekvence výběru rezignovala,“ uvedl například Martin Hovorka, ředitel brněnské zoo a viceprezident Unie českých a slovenských zoologických zahrad. Na mysli měl právě Davida Nejedla.

„Zjevně si mě v Ústí nepřál a zjevně tu už delší dobu i radí, jaké jsou nejmodernější trendy v chovu zvířat. Je tomu už 17 let, co jsem ho v Liberci sám pomáhal vybírat. Od té doby sice nasbíral spoustu funkcí a sebevědomí, ve své vlastní zoo toho ale moc nedokázal. I pro ředitele zoo platí, že strom se pozná nejlépe po ovoci. Stačí srovnat Liberec s Prahou, Zlínem nebo třeba zahradami těch ředitelů, které pan Nejedlo tak ochotně označil za zmanipulované hlupáky,“ dodal k Nejedlovi ve svém stanovisku Fejk.

Nejedlův dopis bude nyní řešit Unie českých a slovenských zoologických zahrad. Ústeckou koalici pak kvůli hádce po hlasování o Fejkovi a Pšenkové čeká dohodovací řízení. „To nám umožní sjednotit pohledy na rozdílné názory,“ řekl primátor Nedvědický.

„Je to ostuda města. Od začátku hráli šaškárnu, PRO! Ústí jim na to skočilo. Nyní to musí v koalici nějak řešit,“ komentoval situaci opoziční zastupitel Jiří Madar (UFO).