Ústecká zoo má plán rozvoje do roku 2035, na investice si město půjčí

Na jaře si město na investice vezme úvěr a schválen byl i fond pro rozvoj zahrady, kam město bude ročně přispívat 20 miliony korun.

„Mám radost, že tento fond byl schválen a hlasovali pro něj všichni. Bude zárukou, že každý rok zde bude 20 milionů pro zoo,“ řekla opoziční zastupitelka Yveta Tomková (Vaše Ústí).

„Spolu se schválením generelu je to velmi důležitý krok vzhledem k Evropské asociaci zoologických zahrad a akvárií (EAZA), protože je nyní evidentní, že město problém uchopilo a chce ho řešit. EAZA bude podle mne spokojená, že jsme tyto kroky učinili. Zoo je nejnavštěvovanější místo města a je důležité ji tady mít,“ dodala Tomková.

Zoologické zahradě, která je dlouhé roky výrazně podfinancovaná, totiž hrozí velké potíže, protože inspektoři evropské asociace při letošní únorové kontrole objevili řadu nedostatků. Patří k nim hlavně nevyhovující stav pavilonu orangutanů a primátů.

EAZA proto ústecké zoo na dva roky pozastavila plné členství a změnila ho na dočasné. Pokud by zahrada o členství nakonec přišla, mohlo by to mít následky, nemohla by například chovat ani měnit určité druhy zvířat. Zoo už nyní nemůže chovat lachtany a hrozí to i u orangutanů, slonů nebo nosorožců, vlastně nejobdivovanějších zvířat.

Schválený fond může být jedno z řešení. Bude financován z různých druhů příjmů – od přebytku z rozpočtu města po procenta z prodeje komunálního majetku. Dále do něj mohou plynout dary od fyzických a právnických osob.

Zřízení fondu ovšem neznamená, že by město dál každoročně z rozpočtu nepřispívalo zahradě, příští rok to bude 43 milionů korun.

Ovšem největší objem peněz, pokud jde o investice, bude znamenat úvěr, který si město pro zoo vezme. Osloví bankovní domy a pokusí se najít nejvýhodnější nabídku. O půjčce rozhodnou zastupitelé na jaře.

„Zoo potřebuje podstatně větší finance než každoročně 20 milionů korun z fondu. Pokud potřebuje pavilon za 100 milionů korun, spořit na něj budeme 5 let a za tu dobu budou ceny ve stavebnictví zcela někde jinde,“ uvedla náměstkyně primátora Věra Nechybová (UFO).

„Při nízké úrokové sazbě a s ohledem na finanční možnosti města si myslím, že v tuto chvíli je to asi jediná cesta, jak začít se záchranou zoologické zahrady,“ dodala Nechybová.

Podle Končela v tuto chvíli nejde o stavbu Asijského domu

Finance pro zoo velice potěšily ředitele zoo Romana Končela. EAZA už určila, že dohlížet na ústecké zařízení má ředitel liberecké zahrady David Nejedlo.

„Jsme spolu v kontaktu a začátkem příštího roku bychom se měli poprvé sejít,“ sdělil Končel, jehož druhým krokem bude dopis asociaci. V něm lze podle něj konstatovat, že jedny z hlavních bodů byly splněny – je zastupiteli schválený program rozvoje a jsou přislíbeny finance.

„Je výborné, že od začátku roku můžeme začít na některých projektech pracovat, první bude zázemí pro orangutany a primáty Asie,“ přiblížil ředitel zoo.

V tuto chvíli podle něj nejde o stavbu Asijského domu za 350 milionů korun, ale pouze o nové ubikace pro primáty za 100 milionů korun. Stát mají v horní části zahrady proti zázemí slonů.

Největší potíží je nevyhovující pavilon pro orangutany a primáty

Podle zprávy EAZA je totiž kromě podfinancování zoo jedním z největších potíží nevyhovující pavilon pro orangutany a primáty. Projekt vyjde na 10 až 11 milionů korun.

„Musíme se domluvit, zda na něj budeme dělat studii. Já pro to příliš nejsem, protože v ní nejsou vypočítány ceny. Neměli bychom zbytečně rozhazovat peníze, ale udělat rovnou projekt s vypočítanými náklady na stavbu,“ podotkl Končel.

Schválení generelu i financí pro zoo uvítal i Nejedlo, který letošní únorovou kontrolu EAZA v Ústí vedl.

„Určitě je to velmi, velmi významný krok. Schválení generelu a jeho naplňování systémovým financováním je velmi důležitý krok ke zvýšení důvěryhodnosti zahrady i zřizovatele v očích EAZA,“ poznamenal Nejedlo.

Prvním jeho krokem na začátku příštího roku bude vzít si výsledky letošní únorové kontroly EAZA a s kolegy zjistit, co se už za téměř celý rok změnilo. „Dalším krokem bude naplánovat, jak se vlastně bude deklarace zastupitelstva naplňovat dál,“ dodal ředitel liberecké zoo.