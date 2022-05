Ústecká zoo se chystá na kontrolu, která ovlivní další chov vzácných druhů

To by znamenalo konec zapojení ústecké zoo do zajímavých chovných programů. Členství v Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA) má instituce pozastavené od roku 2019 mimo jiné kvůli nevyhovujícím chovným podmínkám pro některé druhy – orangutany či slony.

„Obhájit plnohodnotné členství nebude snadné, ale jinou cestu nevidím. Od mého nástupu do funkce intenzivně pracujeme na odstraňování všech nedostatků shledaných EAZA. Právě kvůli nedostatkům naši zoo opouští některá oblíbená zvířata,“ řekla Ilona Pšenková, která zahradu řídí od loňského července.

Odejít tak už musela samice orangutana bornejského Cantik, a to do zoo v německém Rostocku. Stěhování čeká i samici Dwang, která zamíří do norského Kristiansandu. Na konci návštěvnické sezony pak do Francie poputuje slonice Delhi.

Podle Pšenkové současné vedení zoo zlepšilo oproti tomu předchozímu i komunikaci s EAZA. „Jsme si vědomí chyb a nedostatků, které v zoo jsou, a vidíme cesty, jak je řešit. Náš tým posílila řada odborníků, pracujeme na přípravách nových ambiciózních projektů. Významně nám teď pomáhá i město, a to zřízením investičního Fondu na záchranu zoo,“ nastínila Pšenková.

Zoo už má vizualizaci moderního Asijského domu pro orangutany i další ohrožené druhy zvířat asijských pralesů a nyní hledá peníze na studii. Důležité však je, jak dopadne kontrola. „Výsledek bude znám buď na podzimním jednání EAZA, nebo až na jarním zasedání v roce 2023,“ přiblížila Pšenková.

V případě neúspěchu by záleželo na množství shledaných pochybení. „V lepším případě bychom nadále neměli plnohodnotné členství a situace v chovu některých zajímavých a chovatelsky důležitých druhů zvířat by byla komplikovanější, i když stále řešitelná. Horší varianta by byla, že o členství v EAZA zoo přijde úplně, což by znamenalo významné chovatelské limity. S těmito scénáři ovšem nepočítáme,“ ujistila ředitelka.