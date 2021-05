Ústecká zoo je asi nejhorší v Česku, soudí kandidát na jejího ředitele Fejk

Podle Fejka by se zoo měla vzdát velmi drahého chovu ikonických zvířat, tedy slonů, orangutanů a tygrů, kteří tu v současnosti živoří. Ostatně o slony a orangutany kvůli nevyhovujícím podmínkám zahrada stejně přinejmenším na čas přijde.

Podle Pšenkové by naopak zoo tato zvířata měla chovat i nadále, ale v lepším prostředí.

Ke které koncepci se vedení města přikloní, zatím není jasné. Veřejnost je už dnes může hodnotit a komentovat na webu města.

Podle obou kandidátů zahrada potřebuje každopádně velké změny, protože je zanedbaná. Za působení exředitele Romana Končela kontrola hospodaření odhalila 128 pochybení. Předchozí kontrola jich zjistila 111, ředitel osm procent z nich napravil, další ale přibyly.

Hlavně ale zoo hrozí vyloučení z Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA).

Fejk: Za 300 milionů zcela jiná zahrada

Podle Fejka zoo potřebuje další impuls a změnu přístupu k ní, aby zvířata apaticky neživořila v malých výbězích a návštěvnost neklesala. „Stavem i výkonnostními ukazateli jde pravděpodobně o nejhorší zoo v republice,“ řekl Fejk, podle kterého je důležitá i změna v přístupu města. Například parkoviště u zoo mělo být hotové dávno.

Podle něj není možné, aby zoo nadále chovala ikonická zvířata, která jsou finančně velmi náročná, pokud nežijí v nedůstojných podmínkách, a garantoval, že za 300 milionů korun v průběhu pěti let postaví zcela jinou zahradu.

„V přírodě lidé a zvířata sdílí stejný prostor. Lidé by neměli poznat, že jsou v zoo. Horní část zahrady si říká o velkou expozici například savany, kde se volně pohybují desítky zvířat, například žirafy, zebry, antilopy, pštrosi, nosorožci, ptáci marabu či ibisové. Lidé by tam nemohli, ale měli by pocit, že se dívají na volnou přírodu,“ přiblížil Fejk.

Takových expozic s různými druhy zvířat by bylo víc, stejně jako velkých voliér či areálu domácích zvířat z různých koutů světa. Lidé by měli mezi řadou druhů zvířat procházet bezpečně a zvířata si nejprve na to musí zvyknout. Důležité je pro Fejka i zázemí pro návštěvníky a designové ubikace zvířat a atrakce.

Archa s ohroženými druhy zvířat

Zcela jiný směr navrhuje Pšenková, která orangutany, slony či šelmy chce zachovat. Podle ní je důležité pavilony předělat a některá zvířata přesunout. Orangutani by podle ní mohli být nově v nynějším sloninci.

Její vizí je udělat z instituce jakousi archu, která by disponovala ohroženými druhy zvířat, jež by ochraňovala. „Ústí kdysi mělo skvělou, inovativní zahradu. V současnosti je zanedbaná i kvůli neprofesionalitě řady zaměstnanců,“ řekla Pšenková.

Zaměřit se chce i na to, aby zoo zůstala v EAZA a zachraňovala ohrožené druhy zvířat. „Pokud zahrada s 234 druhy zvířat a 53 chovnými programy své členství neobhájí, o řadu chovných programů by přišla. Nejmarkantnější je to u savců. V současnosti jich zoo má 63 druhů a mnoho z nich by mohla ztratit,“ upozornila Pšenková.

Zvířata chce prezentovat ve vyhovující podmínkách a s místem chce nakládat opatrně – využít a opravit současné pavilony, některá zvířata přestěhovat.

Nový ředitel nastoupí od července

„Zoo by měla být nejen mezinárodně uznávaná a respektovaná, ale měl by to být vyhledávaný turistický cíl. Kompletní přebudování pavilonů je neekonomické, abychom mohli chovat ikonická zvířata. Vhodnou přestavbou budou nabízet vhodné podmínky,“ sdělila Pšenková.

Podle primátora Ústí nad Labem Pera Nedvědického (ANO) oba kandidáty, z nichž budou radní vybírat, ještě čeká diskuse s vedením města o stanovení odměny podle možných tabulek.

„Pro nás je důležité stabilizovat zahradu. Za radu nejsem v tomto momentě přesvědčen, že bychom se přikláněli k jedné či druhé vizi. Chceme mít odpovědnost i za cenu, že to nebude odpovídat většinovému názoru,“ řekl primátor.

Kvůli volbě bude svolána mimořádná rada města mezi 21. a 28. červnem, nový šéf zoo nastoupí 1. července.