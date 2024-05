Stovka stížností. Změny v MHD Ústečany štvou, nenavazující spoje dopravce upraví

ANKETA: Jak hodnotíte novinky v ústecké MHD, které jsou zavedené od 1. května? Petr Nedvědický ústecký primátor (ANO): „Na nespokojenost se změnami v MHD jsem dostal asi tři dopisy. Ale na nějaké hodnocení zavedených změn je ještě brzy. Vnímám, že kolegové při přípravě vzali v úvahu všechny problematické záležitosti, ať už je to budoucí oprava Benešova mostu, nebo možné využití parciálních trolejbusů. Provést nějaké úpravy v MHD budeme schopni až po nějakém čase.“ Martin Krsek ústecký opoziční zastupitel (PRO! Ústí): „Myslím, že ústecká MHD hrubě poklesla v poskytování komfortu cestujícím. Město chybně uchopilo vůbec smysl městské hromadné dopravy. Měli bychom hledat cesty, jak co nejvíce Ústečanů nalákat do MHD. Změny zavedené od začátku letošního roku povedou ke snížení počtu lidí, kteří budou MHD používat. Řada jich přejde na individuální dopravu. Já osobně změny vnímám velmi negativně. Nástupem pouze předními dveřmi od začátku roku se prodlužuje jízda. Co se týká přečíslování a přetrasování, tak jde asi o to se v tom zorientovat. Jednoznačný dopad je snížení komfortu cestování, konkrétně na Střekov se prodloužil interval. Aktuálně sem jezdí trolejbus jednou za dvacet minut. Navíc trolejbusy nabírají poměrně velké zpoždění a není možné se spolehnout, jestli pojedou v době uvedené v jízdním řádu.“ Iveta Tomková ústecká opoziční zastupitelka a starostka městské části Neštěmice (Vaše Ústí): „Na změny v MHD jsme dostali několik stížností na harmonogram linek, jež jsme přesměrovali na dopravní podnik, který se s tím musí vypořádat, potažmo by se tím měla zabývat rada města. Mám informace, že obyvatelé Neštěmic a Krásného Března jsou z toho zmateni. Ale předpokládám, že si na přečíslování a změnu tras musí lidé zvyknout