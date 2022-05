Všechny plodiny řvou žízní, trápí zemědělce. Někde nepomůže ani pořádný déšť

Meteorolog: Situace není dobrá „Nějaké srážky přijdou, ale vesměs slabé. Takže ani v tomto týdnu, který bude trochu chladnější a oblačnější, se situace zásadně nezlepší,“ předpovídá Radek Tomšů z ústecké pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Je to se stavem podzemních vod skutečně tak špatné?

Situace není dobrá. Problémy se táhnou v podstatě od roku 2015. Srážky jsou jen průměrné nebo podprůměrné, a proto se deficit na některých místech spíše prohlubuje. V mělkých vrtech je situace podnormální, výjimkou jsou snad jen Krušné hory, kde jsou ještě pozůstatky zimy a sněhu. Jak jsou na tom řeky na severu Čech se svými průtoky?

Labe je ještě na poměrně solidní úrovni, ale pozvolna klesá, hlavně jeho přítoky. Poměrně dobré to je i na Ohři, protože přítoky z Krušných hor stále nejsou nízké. Ale například Kamenice už má na profilech skutečně sucho a občas se sucho vyskytuje i na Ploučnici. Na to, že máme teprve druhou polovinu května, je to horší stav. Může se situace změnit?

Záleží na srážkách, v poslední době jich ale bylo spíš méně než více. Například v březnu v kraji spadlo jen 29 procent obvyklých srážek a květen je také velmi slabý. Pokud se to výrazně nezlepší, budeme mít letos už druhý podprůměrný měsíc. Pokud je sucho už začátkem května, nevěstí to nic dobrého. Deficit je dlouhodobě v řádu stovek milimetrů.