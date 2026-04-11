Úřady zrušily obci jediný přechod přes rušnou silnici, vybojovala ho zpátky

  11:42,  aktualizováno  11:42
Spor o přechod pro chodce přes rušnou silnici v Želkovicích na Lounsku skončil. Obec přesvědčila úřady, aby se „zebra“ na vozovku, kudy denně projede kolem devíti tisíc automobilů, vrátila. Původní přechod zmizel před dvěma lety během rekonstrukce komunikace, protože podle správce nesplňoval zákonné normy. Nově je zde snížena rychlost.

„Na základě našich námitek a petic nám Ředitelství silnic a dálnic vyšlo vstříc a zvolilo toto řešení,“ uvedla místostarostka obce Stanislava Fagulcová (PRO Želkovice).

Mluví o přechodu, který z obou stran lemují klikaté čáry. Oproti původnímu se nachází o několik metrů dál a není namalován standardní bílou, ale výraznou žlutou barvou. Jde totiž o dočasný stav.

Vedení Želkovic na Lounsku přesvědčilo úřady, aby se na vytíženou silnici vrátil přechod. (duben 2026)
„Toto řešení je na dva roky. Obec tím získala čas, aby odstranila původní technické nedokonalosti, kvůli kterým jsme nebyli schopni dodržet normy, jde hlavně o chybějící chodník na jedné straně komunikace,“ vysvětlila Fagulcová s tím, že obec nyní usiluje o vybudování chodníku podél frekventované silnice. Pak by měly přibýt i další bezpečnostní prvky přechodu, například osvětlení.

Výraznou novinkou je také snížení rychlosti v obci z padesátky na třicítku, což zásadně zvýšilo bezpečnost. „Třicítka zabrala. Rychlost v obci se neskutečně snížila. Řidiči ji vcelku dodržují. Vždycky se sice najde někdo, kdo pravidla poruší, ale celkově je znát, že auta zpomalila,“ dodala místostarostka.

Původní přechod pro chodce z frekventované komunikace zmizel před dvěma lety během opravy silnice. Obec s necelou stovkou obyvatel přitom leží na vytížené trase I/15, která slouží jako hlavní spojnice Mostu a Lovosic.

Zrušení přechodu navrhlo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) s odůvodněním, že „zebra“ nesplňuje zákonné normy. Chyběly zde zejména úpravy pro lidi s omezenou schopností pohybu a orientace, například pro nevidomé, a že končil v komunikaci kvůli chybějícímu chodníku.

Nynější dočasné řešení se podařilo dohodnout poté, co situaci přímo na místě posoudili úředníci krajského úřadu společně se zástupci policie.

13. března 2025
