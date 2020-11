Za mužem do chatky přicházeli mladiství, jednoho pobodal a dostal 11 let

Skutek se odehrál letos 14. března pozdě večer, když se obžalovaný muž s chlapcem pohádal.



„V úmyslu jej usmrtit ho bodl kuchyňským nožem o celkové délce 28 centimetrů a délce čepele 15 centimetrů zepředu do nadbřišku,“ uvedl předseda senátu Jan Bednář. Zcela se ztotožnil s obžalobou a muže uznal vinným z pokusu o vraždu.

Mladík se po převozu do ústecké Masarykovy nemocnice musel podrobit operaci. „Ke smrti nedošlo jen souhrou šťastných okolností, nůž skončil těsně u jaterní žíly,“ podotkl soudce Bednář.

Senát měl k dispozici celou řadu výpovědí, z nichž však vyplynula spousta rozporů, a to jak u obžalovaného, tak u poškozeného i dalších svědků. V době činu bylo uvnitř chatky kromě obou mužů a napadeného hocha ještě několik dalších nezletilců.

Čtyřiašedesátiletý Zdeněk K. se od samého začátku hájí, že se mladík na nůž nechtěně napíchl sám. „K té situaci došlo, ale stalo se to neúmyslně. Šlo o nešťastnou náhodu,“ vypověděl.



Nabídl však dvě verze toho, jak se vše seběhlo. „Nejdříve byla pohoda. Pak se to tam začalo nějak dohadovat snad ohledně slečny (poškozeného). Já jsem šel raději do kuchyně připravovat jídlo. Krájel jsem knedlíky. Asi jak jsem něco zaslechl, tak jsem se šel podívat do té vedlejší místnosti. Nůž jsem držel před sebou. (Poškozený) najednou stál přede mnou a já cítil takové zavadění. Jen mi řekl: Dědo, ty jsi mě píchl nožem,“ popsal obžalovaný v přípravném řízení.



Na tuto výpověď se pak při hlavním líčení odvolal. Při závěrečné řeči však pronesl, že se s poškozeným pohádal a po příchodu do kuchyně se sám sebe ptal, proč by měl vařit.

„Vzal jsem do ruky nůž, ale řekl jsem si, proč jim budu dělat poskoka. Otočil jsem se a chtěl mu říct: Víš co? Dodělej si to sám. V tu chvíli se nabodl,“ řekl obžalovaný v druhé verzi toho, co se ten večer stalo.

V době, kdy údajně chtěl vařit a péct, hodiny ukazovaly už skoro půlnoc.

Často u mě přespával, vypověděl obžalovaný

Zdeňka K. nepojil s rodinou poškozeného žádný příbuzenský vztah, bral ho prý však jako svého vnuka. „Často u mě i přespával. Staral jsem se o něj jako o vlastního. Stejně tak o jeho mladšího bratra. Nikdy bych mu neublížil. Hlavně, že je v pořádku,“ řekl.



Poškozený mladík požádal soud, aby mohl vypovídat z jiné místnosti, a nemusel se tak s obžalovaným potkat. Podle něj bylo tehdy v chatce asi osm lidí včetně tří mladistvých dívek, které údajně sháněly nocleh a obžalovaný jim povolil, aby přespaly u něj.

Vypověděl, že k hádce tehdy skutečně došlo, přičemž iniciátorem byl podle něj přímo Zdeněk K.

„Navážel se do mé přítelkyně. Vadilo mu, že trávím víc času s ní než s ním. Tvrdil mi, že mě ona kazí. Zvedl jsem se a chtěl odejít. On šel do kuchyně a přišel s nožem. V tu chvíli mezi nás skočil (spolubydlící obžalovaného), on ho ale odstrčil a bodl mě. Nůž pak ze mě hned vytáhl a strčil do mě,“ popsal chlapec s tím, že mu obžalovaný ještě před skutkem vyhrožoval smrtí.

Znalkyně: sám se nenapíchl

Obžalovaný využil svoje právo a hochovi na dálku pokládal celou řadu dotazů. V chlapcově výpovědi se pak objevilo několik rozporů. Stejně nejistě následně působil i bratr poškozeného, který vypovídal přímo v jednací síni. Někteří svědci pak vypovídali nejasně.

Podle obžalovaného muže oba chlapce „zpracovala“ jejich matka kvůli vidině finančního prospěchu.

Pro soudní senát však bylo stěžejní tvrzení znalkyně, která samovolné nabodnutí vyloučila. Podle ní musel obžalovaný udělat aktivní pohyb rukou proti tělu poškozeného mladíka.



„Eventuální úmysl k usmrcení osoby tam nepochybně byl,“ podotkl předseda senátu Bednář.

Kvůli bezúhonnosti Zdeňka K. a faktu, že čin zůstal ve stadiu pokusu, uložil soud nakonec trest u spodní hranice sazby, která se pohybuje v rozmezí od deseti do osmnácti let. Muž má zároveň chlapci zaplatit odškodné přes 150 tisíc korun.

Rozsudek nicméně není pravomocný. Obžaloba i obhajoba si ponechaly lhůtu na případné podání odvolání.

Mládež město terorizovala

Podle informací, které redakce získala od obyvatel města, za zmíněnými dvěma muži, kteří v zahradní boudě žili, několik let jezdila celá řada dětí, a to především z okolních měst. Objevují se různé spekulace.

„Že tam pili alkohol, o tom tu nikdo nepochybuje. Možná se tam i fetovalo,“ sdělil občan Horního Jiřetína, který si nepřál být jmenován. „Kdo ví, jestli tam nedocházelo i k nějakým sexuálním hrátkám. Přeci není normální, aby ke dvěma chlapům takhle jezdily děti,“ dodal.

Vyšetřovatelé ale k žádnému takovému zjištění nedospěli.

I poté, když už byl obžalovaný muž za mřížemi, mládež údajně na místo stále dojížděla za druhým z mužů. A podle místních došlo k další nešťastné události.

„Jedna z dívek, co tam chodila, se pokusila o sebevraždu. Pověsila se na stromě vedle chaty, ale naštěstí se ji podařilo zachránit,“ popsal další obyvatel města.

Ve městě si prý místní s mládeží užili své. Když děti nebyly v chatě, tak například zničily zastávku, počmáraly koupaliště nebo místním nadávaly. Potíže potvrzuje městská policie i samotné vedení tamní radnice. „Teď už je ale docela klid,“ poznamenal starosta Vladimír Buřt.

Zároveň potvrdil, že domek obžalovaného už nestojí. Jednalo se totiž o nelegální stavbu, a úřady ji proto nechaly před několika měsíci zbourat.

Muž je od zadržení ve vazbě. Zatímco dříve si z ní přál být propuštěn, teď už mluví jinak. „Město mi chatu zbouralo. Už nemám důvod vazbu opustit. O všechno jsem přišel,“ pronesl u soudu.

Jeho spolubydlící žil nějakou dobu na ubytovně v sousedním Litvínově. Teď už je podle místních zase zpátky v Horním Jiřetíně.