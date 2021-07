Při nočních závodech aut na Lounsku zemřel muž, řidiči byli pod vlivem

„Oznámení o nehodě jsme přijali v pátek po 23. hodině. Podle dosavadních informací řidič jednoho vozu jel a narazil do stojícího automobilu, jehož osádku odvezli do nemocnice,“ popsala policejní mluvčí Alena Bartošová.

„U obou řidičů byl zjištěn alkohol v přestupkové hodnotě, tedy pod jedno promile,“ doplnila Bartošová s tím, že policie teď prověřuje okolnosti nehody.

Podle pořadatele Martina Krátkého nemohl jedoucí řidič srážce zabránit.

„Mladý řidič amatérsky postaveného vozidla po startu najednou zastavil a začal se otáčet zpět. Zemřel jeho spolujezdec. Narazilo do nich auto, které nemělo šanci to ubrzdit, jeho osádce se ale v podstatě nic nestalo. Nikdo z nás nechápe, proč řidič zastavil. Všichni byli připoutaní, to na startu kontroluje pořadatelská služba,“ řekl pro Deník.