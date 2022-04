Dáme vám peníze, vy u nás pak zůstanete. Žatec chce přilákat zdravotníky

„Projektem stipendií chceme nastavit takový systém, který nám pomůže s výchovou nových lékařů i nelékařských pracovníků, kteří budou v Žatci působit v dalších letech. Je to podle nás jedna z mála cest, jak do budoucna řešit personální problémy ve zdravotnictví v našem městě,“ uvedl místostarosta Žatce Radim Laibl (ANO).

První program je pro budoucí lékaře a zubaře, ti mohou dostat 50 tisíc korun za akademický rok. Druhý program je určen pro nelékařské zdravotnické pracovníky, kteří mohou získat 20 tisíc na střední škole a 30 tisíc korun u navazujícího studia za rok. Studující se městu smluvně zaváží, že po ukončení studií budou profesně působit v katastru Žatce.

„A to buď v žatecké nemocnici, nebo v privátní ordinaci. Kolik let budou studenti využívat tento program, tolik let budou muset pracovat ve městě,“ popsal Laibl.

Ve městě podle radnice nejvíce chybějí praktičtí lékaři pro dospělé i pro děti a dorost a zubaři. „Tato stipendia budou dlouhodobou záležitostí. Je to další krok, jak chceme motivovat budoucí zdravotníky, zejména ty nerozhodnuté, aby působili právě u nás v Žatci,“ řekla starostka Zdeňka Hamousová (dříve za ANO).

Město se inspirovalo u Ústeckého kraje, který obdobná stipendia nabízí od roku 2015. Kraj pravidelně vyhlašuje ve zdravotnictví dva stipendijní programy. Jeden je pro studenty všeobecného lékařství, budoucí zubaře a farmaceuty, a druhý pro nelékařské pracovníky.