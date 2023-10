Pojďme zakopat příkop. Spolek se dožaduje pamětní desky pro vyhnané Němce

„Chceme, aby pamětní deska připomínala naše vyhnané německé sousedy, kteří přišli o své domovy a mnozí z nich i o život,“ uvedl iniciátor petice Martin Kos s tím, že nápis by měl být v českém a německém jazyce.

Pamětní deska by měla být podle něj umístěna v centru města. V tuto chvíli má petice několik desítek podpisů. Cílem je nasbírat jich nejméně dvě stě a do konce letošního roku ji předat vedení města.

Smyslem iniciativy je podle Kosa přispět ke smíření mezi Čechy a Němci a zakopání příkopu.

„Přiznání si pravdy a vlastních vin je nezbytným předpokladem pro skutečně poctivě projevenou lítost a následně pro podání ruky k usmíření,“ říká Martin Kos s tím, že násilí spáchané na českých Němcích po skončení druhé světové války patří k temným stránkám tuzemské historie.

Exhumace Němců z masového hrobu v Postoloprtech.

A Žatec v ní má výraznou kapitolu. 3. června 1945 se na hlavní náměstí měli dostavit muži německé národnosti ve věku od 13 do 65 let. Pokud by odmítli, byli by zastřeleni.

Podle pramenů zde bylo kolem čtyř až pěti tisíc lidí. Následně byli odvedeni do Postoloprt, kde Československá armáda postřílela několik set lidí.

Žatecké německé ženy a děti byly v červnu 1945 soustředěny do bývalých kasáren SS, kvůli nevhodným podmínkám zde několik desítek dětí zemřelo. Ženy byly mučeny.