Kdysi upoutal plačícím Masarykem, teď ChemiS tvoří graffiti pro Žatec

„Jde o netradiční formát, protože zeď je poměrně nízká a dlouhá. Je tu několik témat – fotbal, příroda, rybáři, kajaky, vodní slalom i klasické žatecké téma pivo a historie,“ přibližuje Proškin.

Velkoformátové graffiti vzniká od minulého týdne, a to legálně, dílo si objednala žatecká radnice. Práce na něm potrvá zhruba tři týdny.



„Měli jsme představu, které motivy bychom tam chtěli mít. Dmitrije Proškina zaujala právě chmelařská a pivařská tradice města a během krátké doby nám zaslal návrhy. Ty byly velmi povedené a více jsme do jeho práce nezasahovali, nechali jsme mu volnou ruku,“ uvedl žatecký radní Martin Štross (Unie pro sport a zdraví), který vznik graffiti inicioval a právě Proškina oslovil.

Hlavním cílem bylo šedivou zeď nějak ozvláštnit. Vede kolem ní totiž procházková trasa kolem Ohře a cyklostezka. „Chtěli jsme také dětem ukázat, že i se sprejem v ruce lze tvořit umělecká díla a získat světové renomé,“ zmínil Štross.

Přibude ještě další graffiti

ChemiS patří mezi nejvýznamnější streetartisty u nás, jméno si ale získal právě i v cizině. Do povědomí české veřejnosti ho nejvíc dostal obraz plačícího Masaryka, který kdysi vytvořil v Olomouci. V roce 2015 zase udělal v Praze graffiti k uctění obětí teroristických útoků v Paříži a současně kritizoval rasismus v Česku.

Na jeho nové dílo v Žatci podle něj kolemjdoucí reagují pozitivně. „V minulosti se mi stávalo, že jakmile jsme začali tvořit, přijeli policisté. V Žatci ještě ne. Asi jsou po roce pandemie všichni natěšení na něco nového,“ usmál se.

S tvorbou mu pomáhají ještě další dva streetarteři. Výsledné dílo bude mít ochrannou vrstvu, která ho má chránit před případným přestříkáním.



„Nedělám to běžně, nestává se, že by moji práci někdo přestříkal, tady si to ale město vyžádalo,“ zmínil Proškin.

Brzy vznikne v Žatci i další graffiti, jež město podpoří. „Radní schválili i projekt Legal graffiti pod pivovarem. A součástí letošního participativního rozpočtu je i velkoformátová malba na sídlišti Jih,“ potvrdil mluvčí žatecké radnice Tomáš Kassal.