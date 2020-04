Zastupitelé Hrobčic zasedali na hřišti, museli vyřešit chátrající zámek

„Na úřadě máme malé prostory a kdybychom dodržovali dvoumetrové rozestupy, nevešla by se nám tam veřejnost,“ vysvětlila starostka Jana Syslová (STAN – Za obec krásnější), proč se jednání konalo venku.

Nakonec se ho zúčastnilo celkem 13 zastupitelů. Všichni měli roušky a na židlích dodrželi dvoumetrové rozestupy. Do karet jim hrálo i slunečné počasí, chvílemi však pofukoval vítr a pohrával si s jejich dokumenty.

Hlavním důvodem, proč starostka svolala jednání zastupitelů i ve stavu nouze, byla schválená dotace ministerstva průmyslu na rekonstrukci památkově chráněného zámku Mirošovice.



Pro obec jde o jednu z posledních možností, jak chátrající objekt z 16. století zachránit. Ministerstvo jí v rámci programu „Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů“ přislíbilo příspěvek ve výši 41,6 milionů korun, sama obec však musí přispět více než sedmi miliony korun ze svého rozpočtu.

„Potřebovali jsme probrat zásadní téma. Už dříve jsme se domluvili, že pokud získáme dotaci, přijmeme zámek od sdružení Kampanila Malhostice za korunu do svého vlastnictví,“ vysvětlila Syslová.

Zastupitelé nakonec klíčové body jednání, tedy příjem dotace, spolufinancování i převod zámku do majetku obce, schválili. „Mám z toho velkou radost. Rekonstrukce by mohla začít ještě v letošním roce a probíhat by měla dva roky,“ dodala starostka.

Zámek v Mirošovicích je v neudržovaném stavu už 70 let a loni v srpnu se mu zřítila část střechy. Po rekonstrukci by měl poskytnout zázemí místním podnikatelům v podobě kanceláří, řemeslných dílen a hlavně by zde měla být restaurace se společenským sálem pro pořádání svateb a dalších společenských akcí. Chybět nebude ani kavárna.