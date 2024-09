Krajští politici žádali odměny za schůze, piety či fotbal. Hejtman je zatrhl, i sobě

Končící hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller (ANO) s rozdělením odměn nesouhlasil. On sám přitom požadoval téměř 157 tisíc korun, což je nejvyšší částka vůbec. Peníze chtěl třeba i za účast na různých konferencích či vzpomínkových akcích. Nakonec si to rozmyslel.

V pondělí zastupitelům na jednání předložil návrh, aby mimořádné odměny politikům kraj nevyplácel. Důvody kolegům veřejně nevysvětlil.

„Vyhodnotil jsem, že mimořádné odměny prostě nebudou,“ uvedl na dotaz redaktorky MF DNES Schiller.

Opoziční zastupitel Jiří Baudis (Piráti) rozhodnutí uvítal. „Nicméně mě zaráží, že jsou mezi námi tací, kteří se nestydí požádat o odměnu za už jednou zaplacenou činnost,“ dodal.

Odměnu si mohou navrhnout všichni zastupitelé. Podle zákona je za splnění mimořádných nebo zvláště významných úkolů kraje. Podle Baudise takovým úkolem rozhodně není třeba funkce v dozorčí radě v městské společnosti nebo působení v krajském zastupitelstvu a v Poslanecké sněmovně současně.

Jeden ze zastupitelů chtěl odměnu dokonce i za fotbal. „Ústecký kraj propaguji aktivně i jako sportovec. Jsem členem Fotbalové reprezentace starostů. V letošním roce jsme vyhráli ME v Lipsku,“ napsal Pavel Svoboda (STAN) a požadoval za to osm tisíc korun.

Například náměstkyně hejtmana pro oblast životního prostředí Lubomíra Mejstříková (ANO) chtěla 140 tisíc mimo jiné za přítomnost na zahájení evropského tenisového šampionátu jednotlivců do 14 let v Mostě či za účast v kůrovcovém kalamitním štábu.

Peníze by dostal i zadržený Hrabáč

„Jsem rád, že alespoň za minutu dvanáct byla od vás trochu sebereflexe,“ řekl opoziční zastupitel Štefan Drozd (STAN), který dlouhodobě rozdělování odměn zastupitelům kritizuje.

V minulém roce si zastupitelé mimořádné odměny schválili, rozdělili si 2,2 milionu korun. O odměny tehdy požádalo 35 členů. I přes kritiku některých krajských politiků vyplacení peněz zastupitelé nakonec odhlasovali.

Letos se jim do toho evidentně nechtělo. Těžko by voličům vysvětlili, že odměnu více než 18 tisíc korun by dostal i trestně stíhaný politik. O odměnu totiž žádal také odvolaný primátor Chomutova a někdejší krajský radní pro dopravu Marek Hrabáč (zvolen za ANO). Toho před měsícem zatkli policisté a následně ho obvinili v kauze údajné manipulace s veřejnými zakázkami.

Soud ho následně poslal do vazby. Jeho rezignaci, psanou ručně, vzali zastupitelé v pondělí na vědomí. „Nebylo by vhodné, aby odměnu dostal,“ připustil hejtman Schiller.