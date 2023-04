Zastupitelé zamítli těžbu písku u Počapel. Odměna od těžařů je nepřesvědčila

Výsledek hlasování zastupitelů tak dopadl přesně opačně než výsledek ankety, kterou terezínská radnice udělala počátkem února. Tehdy totiž většina dotázaných obyvatel s těžbou vyslovila souhlas. Ze 120 lidí hlasovalo počátkem února 53 pro a 48 proti, 19 osob se nezúčastnilo.

„Těžaři nabídli každému občanovi Počapel padesát tisíc korun a městu Terezín jeden milion korun zacílený přímo pro obec Počaply,“ řekl starosta Terezína René Tomášek (RESET).

Pro uzavření smlouvy však hlasovali pouze dva zastupitelé, proti byli čtyři a sedm se zdrželo, uvedl starosta Tomášek.

„Já jsem byl pro uzavření smlouvy s těžaři, protože většina občanů byla pro. Zastupitelé, kteří se při hlasování zdrželi, argumentovali tím, že obyvatel je 120, takže pro nehlasovala většina,“ upřesnil Tomášek.

Spory o těžbu trvají roky

Spory o případnou těžbu probíhají v Počaplech již řadu let a různých anket a výměn názorů už bylo více. Protože místní lidé jsou v otázce těžby rozděleni, rozhodla se radnice počátkem února zjistit většinový názor obyvatel další anketou, při které obyvatele navštívil přímo starosta Terezína.

K těžbě se už obyvatelé Počapel v anketě vyjadřovali v letech 2018 a 2020. Například v roce 2020 bylo 47 hlasů proti těžbě a 45 pro těžbu. Anketa tedy dopadla velmi těsně v neprospěch těžby.

Současná nejistota se vůbec nelíbí těžařům. „Jak budeme nyní postupovat, ještě zvažujeme. Určitě však budeme o těžbu usilovat. Vnímám, že je velká škoda, že se nepodařilo dohodnout se bez boje a rozumně. Surovina se prostě nedá získat jinak než těžbou,“ nastínil mluvčí společnosti České štěrkopísky Petr Dušek.

Zdroj štěrkopísku pro celý region i Prahu

Podle Duška jsou Nučničky velmi významný zdroj štěrkopísku pro celý region i po Prahu. „Počaply, které jsou stejné ložisko, by jen pokračovaly v této důležité funkci. Je to opravdu důležitý zdroj pro betonárny, výrobce dlažeb a podobně. Pokud nebudeme těžit zde, bude se muset štěrkopísek dovážet z velikých vzdáleností a nebude možné využít lodní dopravu, vše budou muset převážet nákladní auta,“ poznamenal mluvčí.

V současné době většinu produkce písku odváží lodní doprava. „Vozí se po Labi a Vltavě i do Prahy. Přístaviště s překladištěm jsme vybudovali na konci roku 2020. Celkově se nám už podařilo odbavit po vodě téměř milion tun štěrkopísku. Pro představu uvádím, že jedna loď uveze tolik materiálu jako čtyřicet nákladních automobilů, proto bychom v lodní dopravě chtěli pokračovat,“ doplnil Dušek.

Těžit by se u Počapel mělo na ploše více než 50 hektarů a těžební práce by měly probíhat zhruba 10 až 15 let. Po vytěžení by na místě mělo vzniknout jezero.

8. listopadu 2020