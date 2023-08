Zastupitel označil pasažéry bez lístku za černé držky, pak se omluvil Senegalcům

Zastupitel Hůla se v diskusním příspěvku při jednání zastupitelstva, kde popisoval svoji zkušenost z pařížského metra, pozastavoval nad tím, proč se na lince do problémového Mojžíře zavádí funkce asistent přepravy, a ne obyčejný průvodčí.

„Pracoval jsem v dopravě 47 let, a tedy dost dobře nechápu, že zavádíme novou funkci asistent přepravy. Proč by to nemohl být průvodčí? Řeknu vám zkušenost z Paříže. Protože jsem šetřil, tak jsem si objednal levný hotel a ten byl v senegalské čtvrti na konečné metra. Do toho metra nastoupili dva policisté, průvodčí a do příští zastávky zkontrolovali jízdenky. Sem tam nějakou černou držku vyloučili a tím to bylo hotový, bylo to bez problémů. Já nechápu, proč se to jmenuje asistent přepravy, proč to není průvodčí,“ vyprávěl Hůla.

Podle opozičních zastupitelů, ale i spolustraníka z SPD Bohumila Ježka, který je náměstkem primátora, takové výroky na zastupitelstvo nepatří. „Normální to opravdu není. S panem Hůlou budu příští týden hovořit osobně, ale už teď vím, že mu tento výrok ujel a mrzí jej to,“ poznamenal Ježek s tím, že ale „na pořadu dne není ani výzva k rezignaci“.

„Nečekám od vás, že byste se omluvil, ale ty rasistické poznámky nebo výrazy, které jste právě řekl, myslím, že na zastupitelstvo města, respektive vůbec do slušné společnosti nepatří,“ uvedla hned po Hůlově diskusním příspěvku zastupitelka Karolína Žákovská (PRO!Ústí).

Sám Jaromír Hůla na svém výroku nevidí nic rasistického. Podle vyjádření na sociálních sítích se ho dotýká, že se proti němu vyhrazují Romové, ačkoliv mluvil o cestách v Paříži ze senegalské čtvrti. „Jde o nešťastné vyjádření z mé strany v tom, že cestující, kteří jezdí bez zaplacení, se v řeči některých průvodčích takto označovali za ‚černé pasažéry/držky‘,“ stojí v prohlášení.

„Nic zlého jsem tím nemyslel, nebylo to míněno nijak rasisticky, ale přesto se omlouvám všem Senegalcům, o kterých byla řeč,“ uvedl dále.

Výroky Jaromíra Hůly vadí třeba Yvetě Tomkové, šéfce hnutí Vaše Ústí. „Zastupitelé by měli mít nějakou úroveň a takovéto vyjadřování na jednání rozhodně nepatří,“ je přesvědčena Tomková.

Primátor: Na tohle se mě neptejte

Podle lídra opozičního hnutí PRO!Ústí Richarda Loskota měl na uvedené výroky okamžitě reagovat i primátor.

„On vede diskusi a on je tím arbitrem kultury zastupitelstva. Domluvili jsme se, že na zářijovém zastupitelstvu požádáme pana primátora, aby diskuse byly vedeny kultivovaně a nedocházelo k podobným excesům. Opravdu nejde, aby takhle povolil uzdu,“ poznamenal Loskot. „Trestní oznámení za rasistické výroky podávat nebudeme. Může ho ale dát i policie samotná,“ dodal.

Stanovisko policie redakce zjišťuje.

Primátor Ústí nad Labem Petr Nedvědický (ANO) rasistické výroky koaličního zastupitele odmítl komentovat. „Na tohle se mě neptejte, na tohle vám odpovídat nebudu. Každý dospělý člověk přece zodpovídá za svoje chování a svoje výroky. Můj výrok to není, ptejte se pana Hůly,“ sdělil MF DNES.

Na dotaz, jestli neměl hned zastupitele usměrnit, reagoval Nedvědický podrážděně. „Pan Hůla hovořil k tématu, které bylo na stole, a tím to končí. A nespojujte mě s jeho výroky a s tím, co bych měl nebo neměl dělat. Prosím, prostudujte si zákon o obcích, tak i jednací řád,“ uvedl Nedvědický.