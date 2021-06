Obliba zámku Stekník stoupá, obec musí řešit parkování návštěvníků

Záchytné parkoviště v okolí přitom chybí. Auta v současnosti stojí na cestě k zámku, kam se jich ale vejde jen pár, a na návsi. To je ovšem trnem v oku místním. Stekník je navíc součástí žádosti města Žatec o zápis na seznam UNESCO. Pokud kandidatura vyjde, bude to znamenat ještě větší příliv turistů.

Obě strany, vedení zámku i obce si uvědomují, že je třeba situaci řešit. „Současný stav není vůbec ideální. Je potřeba hledat cestu k vybudování parkoviště,“ sdělila kastelánka Jana Zajíčková.



I starostka Zálužic Danuše Cilcová připustila, že za současné situace není infrastruktura pro zápis vůbec vyřešena. Klíčové nyní bude najít vhodný pozemek a určit náklady na vybudování parkoviště i jeho správu. „O problému ve Stekníku víme. Musíme si nad tím sednout se všemi stranami i Chmelařským institutem, který v okolí hospodaří, a najít řešení,“ zmínil manažer řídicí skupiny pro zápis do UNESCO Jaroslav Špička.

Že je parkování u památky problém, ukázala minulá sobota a neděle, kdy se na zámku konal Víkend otevřených zahrad a zamířily tam stovky návštěvníků. Na místě je ale čekalo nemilé překvapení. V sobotu ráno se u vjezdu na náves objevila dopravní značka zákaz zastavení. Dodržování zákazu kontroloval pracovník obce, lidé tak museli hledat jiné místo.

Větší parkovací plocha ale v obci chybí, turisté proto parkovali u příjezdových komunikací do vsi a na polních cestách. „Dost nás to překvapilo a dopředu jsme o tom nevěděli. Ze strany obce je to neférové chování. Místo, abychom byli všichni rádi, že k nám lidé jezdí, tak je odsud vyháníme,“ řekla Zajíčková s tím, že řada lidí si návštěvu zámku nakonec úplně rozmyslela.

Vedení obce se brání, že krokem chtělo ochránit své občany. „Umístění značky bylo reakcí na akci z předminulého víkendu a o které jsme nebyli informováni. Rozlobení občané mi pak volali, že náves je zablokovaná auty. Proto jsme tam dočasně umístili značku,“ uvedla Cilcová.