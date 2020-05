Zámek Mirošovice se dočká opravy, obec ho koupila za korunu a získala dotaci

Dotaci Hrobčice získají z programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů ministerstva průmyslu a obchodu. Dalších 7 milionů obec doplatí ze svého rozpočtu.

Objekt patřil od 90. let spolku Kampanila Malhostice, který na opravu dlouho marně sháněl peníze. V roce 2015 s ním navázaly spolupráci právě Hrobčice, které ho nyní za jedinou korunu odkoupily.

„Všechno dopadlo dobře. Schválili jsme příjem dotace, spolufinancování i převod zámku do majetku obce. Máme z toho velkou radost,“ sdělila starostka Hrobčic Jana Syslová (STAN – Za obec krásnější) po posledním jednání zastupitelů.

Rekonstrukce objektu by měla začít ještě letos a trvat by měla 2 roky.

„Roční rozpočet naší obce je 20 milionů korun, takže to pro nás bude významná investice, navíc ještě realizujeme opravu zámku v Hrobčicích. Podobná šance už se ale nemusí opakovat, proto jsme do toho šli. Bude to náročné, ale věřím, že to zvládneme,“ řekla starostka.

Zámek je v neudržovaném stavu už 70 let a loni v srpnu se mu zřítila část střechy.

Po rekonstrukci by měl poskytnout zázemí podnikatelům v podobě kanceláří, řemeslných dílen a hlavně by tu měla být restaurace se společenským sálem pro pořádání svateb a dalších společenských akcí.