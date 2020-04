Soud Itala potrestal, že nechal zámky zchátrat, teď jsou na prodej

Zámky se objevily v nabídce jedné realitní kanceláře před několika týdny.

„Zájem o ně je docela velký. V případě Postoloprt mělo již proběhnout i jednání mezi vlastníkem a zájemcem, ale kvůli koronaviru bylo odloženo,“ uvedla realitní makléřka Lada Škvrňáková.

Za kolik chce italský majitel podnikající v nemovitostech Mauro Piccinini zámky prodat, není známo. Realitka částku na svém webu neuvádí. „Jde o specifický typ staveb a bude se odvíjet na dohodě s vlastníkem,“ poznamenala makléřka.

Výši ceny nekomentoval ani Piccinini, jeho právní zástupce mluví jen obecně o „rozumné ceně“.

„Pan Piccinini se nebrání žádné schůzce s případným zájemcem. Principiálně půjde o částku, kterou je u těchto typů investic těžké říci, ale půjde o rozumnou cenu, vzhledem k tomu, že investice do oprav zámků, zvláště v Postoloprtech, bude ohromná,“ uvedl Petr Harmach.



Piccininiho loni v létě Okresní soud v Lounech potrestal podmínkou za přečin zneužívání vlastnictví, když kvůli liknavému přístupu k opravám nechal památky zchátrat. Ital s výrokem soudu nesouhlasí a proti rozsudku se odvolal, odvolací soud o případu ale ještě nerozhodoval.

Oba zámky kdysi patřily Schwarzenbergům. Sídlo v Postoloprtech bývalo luxusní zastávkou pro šlechtu při lovecké sezoně. Schwarzenbergové o zámek přišli v roce 1947.

Piccinini ho získal roku 2004 od tehdejší Státní knihovny. Trojkřídlá dvoupatrová budova je zchátralá, místo oken zejí díry, okna a dveře v přízemí jsou zataraseny, zdevastovaný je i interiér. Statika ale narušená není.

Pro město by to byla hospodářská sebevražda

Vedení města Postoloprty o tom, že by do jednání s vlastníkem o případné koupi vstoupilo, neuvažuje.

„Vlastnictví zámku v takovém stavu by byla pro město hospodářská sebevražda. Prvotní odhad nákladů na opravu je půl miliardy korun, jen vypracování projektu by vyšlo na 10 až 15 milionů, a to je hodně střízlivý odhad,“ míní starosta Zdeněk Pištora (Trikolóra).

Připustil, že občas slyší názor, že by město mělo zámek koupit. „Lidé mají představu, že by se dal opravit z evropských a státních dotací. Kdo to říká, neví, o čem mluví. Z evropských fondů lze opravovat památky zapsané na seznamu UNESCO. České ministerstvo kultury má sice dotace v řádu stovek milionů pro celou republiku, ale jsou tam tisíce chátrajících objektů,“ řekl Pištora.

Jednopatrové panské sídlo se třemi křídly v Cítolibech koupil Piccinini v roce 2002 od obce. Už tehdy bylo zchátralé. V minulosti zámek sloužil jako kasárna, sirotčinec, škola, sklad či družina. Interiéry má zničené a potřebuje kompletní rekonstrukci.

Městys Cítoliby vyhlásil anketu, v níž se ptá občanů, zda má o koupi uvažovat.

„Není to obyčejný objekt, jehož osud by nám byl lhostejný. Chci znát širší názor, a proto jsem oslovil i kolegy v zastupitelstvu, aby se vyjádřili a přišli s případnými nápady,“ řekl starosta Petr Jindřich (ODS).

Jak ale upozornil, i zde by financování koupě a následně i oprav bylo velmi náročné a zatím neví, kde by městys peníze čerpal, aby to neohrozilo jeho již plánované investice.