Policisté smrt zatýkaného muže v Teplicích nezavinili, řekla inspekce

„Šetřením bylo zjištěno, že služební zákrok proti muži byl proveden standardním způsobem, za použití zákonných donucovacích prostředků, jejichž použití nemělo prokázanou příčinnou souvislost s následným úmrtím,“ konstatovala GIBS ve zprávě.

„Médiím bylo na samém počátku z naší strany sdělováno, že po prvotním prostudování všech dostupných podkladů nebyly zahájeny úkony trestního řízení a že bude docházet k průběžnému seznamování se s novými policejními materiály. Šetření tedy probíhalo nadále a bylo ukončeno s výsledkem, že nebylo zjištěno, že by v souvislosti s provedením zákroku došlo ke spáchání trestného činu nebo jiného protiprávního jednání zasahujícími policisty,“ uvedla mluvčí GIBS Ivana Nguyenová.

Vyšetřování zákroku teplických policistů z 19. června 2021 zahájila GIBS z úřední povinnosti ještě ten samý den. Posuzovala oprávněnost služebního zákroku policistů, přiměřenost zákroku, použití donucovacích prostředků a míru intenzity jejich užití. Zabývala se i tím, zda úmrtí muže souviselo či mohlo souviset se služebním zákrokem.

„Při prováděném šetření GIBS vycházela jednak z materiálů poskytnutých Policií ČR, a jednak z vlastních zjištění a samostatně provedených úkonů nezávislých na činnosti Policie ČR. Zejména se jednalo o podání vysvětlení policistů a svědků, vyhodnocení pořízených audiovizuálních záznamů, nezávislého odborného posouzení a vyhodnocení služebního zákroku, závěry znaleckých posudků a závěry šetření kanceláře Veřejného ochránce práv,“ doplnila mluvčí.

Na základě všech šetření GIBS konstatovala, že služební zákrok proti muži zasahující policisté provedli standardním způsobem, za použití zákonných donucovacích prostředků, jejichž použití nemělo prokázanou příčinnou souvislost s následným úmrtím.

„Provedeným šetřením nebyla zjištěna prodleva v přivolání zdravotnické záchranné služby z místa. Do doby, než přijel sanitní vůz na místo, policisté provádějící zákrok se zajištěným mužem verbálně komunikovali, což je patrné i na části amatérsky pořízeného a následně zveřejněného audiovizuálního záznamu. Pouta byla muži sejmuta v sanitním voze až na žádost záchranářky, a to v době, kdy konstatovala kolaps. Do té doby hrozilo stále nebezpečí, že jmenovaný může pokračovat v sebepoškozování, napadání policistů nebo záchranářů,“ doplnila Nguenová.

Podle pitvy bylo příčinou smrti zadrženého selhání srdce při intoxikaci pervitinem. K závažnému poškození buněk srdeční svaloviny podle odborníků došlo ještě před příjezdem zasahující policejní hlídky.

„K selhání srdeční funkce by v daném případě došlo i bez pokusu omezit agresivitu muže. Čili smrt nastala v přímé příčinné souvislosti s intoxikací pervitinem, a nikoliv jednáním zakročujících policistů,“ stojí v závěrečné zprávě.

Podle GIBS tak policisté při služebním zákroku postupovali v souladu se zákonnými oprávněními, k provedení zákroku proti muži byli nejen oprávněni, ale i povinni, s ohledem na známé okolnosti použili přiměřených donucovacích prostředků z těch, které v danou chvíli přicházely do úvahy. Na základě všech zjištění GIBS celou věc odložila.