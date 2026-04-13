Úspěch školáků z Litoměřic. Podruhé jedou do USA na světové finále robotické soutěže

„Robota jsme připravovali od začátku loňského května, tedy od vyhlášení pravidel letošní soutěže. Nejprve jsme ho postavili a pak ho musíme co nejvíce rozvíjet a programovat. Toto je už sedmá generace,“ popisuje sedmák Matěj.
Podle propozic soutěže mají žáci zadaný materiál, ze kterého musí robota postavit. „Všechny týmy světa mají stejné podmínky a stejné díly. Co z nich však týmy dokážou zkonstruovat, je už jen na jejich šikovnosti,“ doplňuje učitel informatiky a zároveň trenér týmu Štěpán Samek.
Soutěžící čeká v Americe několik disciplín. V některých řídí robota sami a v jiných musí naprogramovaný stroj nechat, aby autonomně vykonával činnosti sám. I proto mají žáci přesně rozdělené úkoly. Hlavním řidičem robota je kapitán týmu, který má dva náhradníky. Další členové týmu se starají o stavbu techniky, inženýring a programování.
„Od té doby, co je robot postavený, trénujeme každý den. A to nejen na kroužku, ale i o všech přestávkách,“ popisuje sedmák Giovanni. Jeho spolužák Ondra doplňuje, že cílem je, aby robot sesbíral co nejvíce barevných kuželek a postavil je na sebe.
„Kluci trénují i ráno před vyučováním a po něm. Věnují tomu každou volnou chvilku,“ podotýká další trenér Vladimír Vaněk, učitel informatiky a matematiky.
Tým RoboTitans, který tvoří sedmáci a deváťáci, se na mistrovství světa kvalifikoval už podruhé. Je tak jediným českým týmem s touto prestižní zkušeností. „Minule jsme se umístili na 103. místě ze 420 nejlepších týmů z celého světa. Celkem je na světě 16 tisíc registrovaných týmů, které se soutěže účastní,“ popisuje Samek.
Ze školy Na Valech letos do Ameriky vyráží kromě RoboTitans ještě jeden další tým. Třetí skupina, která bude Česko reprezentovat, je z DDM Praha.
Na ZŠ Na Valech jsou celkem tři týmy, které se zapojují do různých soutěží. Nejedná se však o pouze chlapeckou záležitost, třetinu školních týmů tvoří dívky.