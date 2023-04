Místo trávníků záhony a stromy. Ceny zeleniny a ovoce ženou lidi k pěstování

„Zrušili jsme všechny trávníky, poryli, zasypali kompostovou zeminou a po celé ploše okolo našeho domku chceme pěstovat zeleninu. Máme tu snad všechno, na co si vzpomenete,“ říká Ivo, mladý muž, který žije se svým dědečkem v domku na okraji Chomutova.

„Zelenina je v obchodech drahá, tak jsme se rozhodli být co nejvíce soběstační. Něco jsme si předpěstovali ze semínek a část sazenic jsme koupili v zahradnictví,“ dodává Ivo.

Tržnice Zahrady Čech Na litoměřickém výstavišti dnes startuje už 35. ročník Tržnice Zahrady Čech. Na oblíbeném jarním veletrhu si bude možné zakoupit květiny, sazenice zeleniny a drobného ovoce či roubovaných stromků a také zahradní nářadí, techniku i nábytek. Vedle možnosti nakupování je připraven také bohatý kulturní program, při kterém vystoupí například Kamila Nývltová, Tereza Mátlová, Heidi Janků, Karel Kahovec nebo 4 TETY. Programem bude provázet moderátor Zdeněk Lukesle. Novinkou letošního ročníku je doprovodný program workshopů a dílniček s velikonoční tematikou. Semináře určené dospělým i dětem naučí, jak pracovat s květinami, rozpoznávat druhy stromů podle stylu dřeva nebo jak pečovat o jarní cibuloviny. Výstava potrvá do neděle a každý den bude otevřena od 9 do 17 hodin, za vstup zaplatí dospělí 150 korun, děti a důchodci 120 korun.

Příliv nových pěstitelů potvrzuje i Jana Suchomelová ze Zahradnického centra Teplice. „Zájem o pěstování zeleniny se v poslední době zvýšil také tím, že dorostla další generace,“ uvádí Suchomelová s tím, že nejvíce zahrádkářů přibylo v době covidu.

Rovněž podle paní Boženy, která se o své záhonky v litoměřické zahrádkářské kolonii stará téměř čtyřicet let, se v době koronaviru na zahrádkaření vrhlo hodně lidí. „Ale poměrně brzy je to opustilo. Je to totiž spousta práce, nestačí jen zasít a za pár měsíců sklidit. Zeleninu musíte pravidelně protrhávat, plít a zalévat. Vlastní zelenina vůbec není zadarmo, je to dřina a to hodně lidí odradí,“ popisuje Božena.

Její pohled potvrzuje i řada prodejců v zahradnictvích. Také oni v době covidu zaznamenali větší zájem, který však časem opadl.

Zahrádkaření je sice dřina, ale vyplatí se. Ceny sazenic navíc rostou daleko pomaleji než ceny zeleniny v obchodech. „Stouply jen o pár korun,“ uvádí Suchomelová.

Někde se dokonce ceny letos nezvedly. „Od loňského roku je držíme na stejné úrovni,“ uvádí Jaroslava Šturbová z děčínské Hit Flory.

Rostou nejen ceny zeleniny, ale zdražuje také ovoce. I kvůli tomu začali zahrádkáři ve větší míře sázet stromky. „Zákazníků stále přibývá, je to dlouhodobý proces. Průběžně se prodává všechno, ale největší zájem je o jabloně, hrušně, angrešty, rybízy, třešně, višně, meruňky nebo o sloupovité stromky,“ líčí Petr Kukla, šéf stejnojmenné ovocné školky ze Sulejovic.

Také v Děčíně přibývá zahrádkářů, kteří si chtějí vypěstovat vlastní ovoce. „Kupují hlavně jabloně, hrušně, švestky, třešně, broskve nebo meruňky,“ vypočítává Šturbová.

Pořízení mladých roubovaných stromků navíc stále vyjde velmi levně. „Ceny jsme letos zvyšovali jen o pět až deset procent,“ doplňuje Kukla.