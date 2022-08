Záchytné sítě nad Hřenskem místy poškodil požár, bude nutná výměna

„Poškozen není celý pás bariéry, ale je přesně vidět, kudy šel oheň. Poškozena jsou některá úchytná lana, ale třeba i železný, čtyři metry vysoký sloupek,“ popisuje některé požárem poničené části zhruba tři kilometry dlouhé ochrany geolog správy parku Jakub Šafránek.

„Požárem došlo k vyžíhání kovových prvků, to znamená, že se snížila pevnost kovových částí a některé komponenty mohou být křehčí,“ vysvětluje s tím, že mohlo dojít i k narušení povrchových vrstev skal a tím ke snížení pevnosti kotev, které záchytnou bariéru drží.

Zatím mají geologové za sebou prvotní ohledání poškozených míst, ale na termín zahájení oprav nebo na vyčíslení škod je ještě brzy.

„Neodvažuji se odhadnout nějaký časový rámec. Máme seznam škod, ten předáme projektantovi, který navrhne způsob řešení oprav. Teprve pak budeme jednat s dodavatelem komponent a zhotovitelem prací,“ nastiňuje Šafránek.

Záchytné bariéry chrání Hřensko už sedmým rokem. Práce na jejich instalaci trvaly rok, dělníci pracovali ve výšce 40 metrů nad střechami domů. Plot začíná nad pravým břehem Labe nedaleko bezcelní zóny a pokračuje do obce, k soutoku Labe a Kamenice. Tam vede po skalách nad břehem Kamenice až k mlýnu Klepáč. Svým rozsahem to byla největší sanace Hřenských skal v historii.

Revize škod napáchaných požárem začala už i v soutěskách říčky Kamenice. „Prohlédnout skály a stromy v mimořádně komplikovaném terénu, jakým soutěsky jsou, je technický i logistický problém,“ upozorňuje mluvčí parku Tomáš Salov.

„Zespodu se může zdát, že je všechno v pořádku, ale při pohledu shora je vidět, že na horní straně soutěsek, kam se přiblížil oheň, je hodně stromů, které mají nahořelé kořenové systémy a mohly by začít postupem času naprosto nepředvídatelně padat dolů,“ dodává s tím, že odhořela i značná část organické hmoty, která do určité míry drží svahy v soutěskách pohromadě.

Na revizi skal má správa parku přislíbenou pomoc od České geologické služby. „Usilujeme o to, aby pasportizace v soutěskách proběhla co nejdříve, aby se mohla začít dělat opatření pro zajištění bezpečnosti svahu. Určitě sem nepustíme návštěvníky dřív, než to bude bezpečné,“ podotýká Salov.

Přesný termín vzhledem na rozsah škod není jasný.

„Chceme je, pokud to půjde, zpřístupnit co nejdříve,“ doplňuje. Do konce měsíce by pak měla být znovu průjezdná silnice z Hřenska na Mezní Louku.

„Tady aktuálně označujeme stromy, které nejsou poškozené a mohou zůstat. Poškozené lesáci odstraní,“ říká mluvčí. „Na otevření silnice hodně spěcháme, předpokládáme, že bude otevřena dřív než na konci měsíce,“ věří Salov.