Nezvyklý únos. Ukradená fenka jorkšíra se projela přes celou republiku

  17:14
Policisté v Teplicích v úterý řešili poněkud kuriózní případ únosu. Ten začal oznámením od ženy, která jim sdělila, že jí někdo z neuzamčeného auta zaparkovaného u prodejny odcizil tříletou fenku jorkšírského teriéra. Ukradeného psa se nakonec podařilo vypátrat na druhém konci republiky.
Ukradeného psa se nakonec podařilo vypátrat na druhém konci republiky.
Ukradeného psa se nakonec podařilo vypátrat na druhém konci republiky. | foto: Policie ČR

Teplická městská policie díky záznamu z kamer odhalila, že psa vzal ze sedačky spolujezdce neznámý muž. Nato nasedl do auta stojícího opodál a odjel.

Registrační značka zlodějova vozu ale byla z kamerového záznamu dobře čitelná, a tak po něm policisté hned začali pátrat.

Manévry u Hradce, zaběhlou dogu hledají desítky lidí. Možná krádež, spekulují

Auto zloděje nakonec zastavila hlídka dálniční policie až na druhém konci republiky u Břeclavi. Ukradená fenka se v něm tou dobou stále nacházela. Pomocí čipu se potvrdilo, že se skutečně jedná o odcizené zvíře.

„Po pár hodinách tak došlo ke šťastnému shledání paničky a jejího mazlíčka.“ uvedla policie na síti X.

