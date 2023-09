Obyvatelé ghetta píší petici, radnice si ale zpřísnění režimu v MHD pochvaluje

Nástup do autobusu je možný pouze předními dveřmi, bez jízdenky se lidé do autobusu nedostanou. Na pořádek ve voze dohlíží strážníci spolu s asistenty přepravy, autobus je navíc vybaven kamerovým systémem.

Dříve trolejbusová linka jezdila z Mojžíře přes celé město až do čtvrti Klíše. Ovšem kvůli neplatičům a agresorům z Mojžíře, kteří útočili na řidiče a v MHD dělali nepořádek, udělal dopravní podnik změny. Do Neštěmic se dostane každý běžnou dopravou, z Neštěmic do Mojžíře, už jezdí linka speciální, tedy se zmíněným „přísným režimem“.

Neštěmická radnice i dopravní podnik si zavedenou linku pochvalují. „Zcela odpadly útoky na řidiče, kterým čelili téměř při každé jízdě, vozy už nemusí po každé směně procházet generálním úklidem a také se podařilo eliminovat cestující bez platných jízdních dokladů,“ uvedla Simona Mohacsi, ředitelka ústeckého dopravního podniku.

Počet platících cestujících se od začátku srpna, kdy byla linka zavedena, zvedl o více než 140 procent.

Mnozí cestující však s linkou spokojeni nejsou, právě proto, že jezdí jen pár stanic mezi Neštěmicemi a ghettem. „Cestování do centra je očistec. Chceme, aby trolejbusy jezdily jako dříve,“ říká naštvaně paní Drahuše na zastávce u neštěmického Květu.

Se dvěma nákupními taškami přijela z centra města trolejbusem, pokračovat dál domů do Mojžíře musí autobusem. „Je pravda, že byl v trolejbusu nepořádek a chování výrostků a dětí bylo hrozné, ale proč v něm nejezdila policie a někdo z dopravního podniku už dřív?“ dodává.

Výhrady k zavedenému systému má i paní Marie. „Ta úprava ničemu nepomohla. V sedmapadesátce je pořádek, ale všichni pak nalezou do trolejbusu do centra a dělají bordel tam,“ poznamenává.

„Kdyby strážníci jezdili v trolejbuse až do centra, bylo by to určitě lepší. Navíc se teď na sídlišti Skalka, kde bydlím, pohybuje víc lidí z Mojžíře. Bez lístku dojedou až sem a pak jdou kolem školy do Mojžíře,“ dodává.

S tím nesouhlasí starostka čtvrti Neštěmice Iveta Tomková (Vaše Ústí), pod které Mojžíř spadá.

„Taky jsem to slyšela, ale není to pravda. V různých časech sídliště Skalka monitoruje situaci zvýšený počet strážníků a podle pořízené fotodokumentace tady víc lidí není, ani jich tady víc nevystupuje. Na točně trolejbusů na Skalce máme kameru a zvýšený počet lidí tady zaznamenaný není,“ říká starostka s tím, že zavedení autobusové linky „pod dohledem“ bylo jediným možným řešením narůstajících problémů.

„Kdybychom nic neudělali, hrozilo, že Mojžíř zůstane bez dopravní obsluhy. Řidiči od rána poslouchali urážky, občas dostali pěstí. Většina cestujících jezdila zadarmo, v trolejbuse si zapálili cigaretu, skákali po sedačkách, houpali se na tyčích,“ popisuje předchozí stav Iveta Tomková.

V souvislosti se zavedením autobusové linky číslo 57 obdržela neštěmická radnice petici od obyvatel Mojžíře.

„Jako obyvatelé sídliště Mojžíř pociťujeme pocit diskriminace a vyčlenění z naší vlastní společnosti,“ je v ní uvedeno. „Považujeme za nezbytné, aby byly na našem sídlišti vylepšeny sociální a ekonomické podmínky, což by mohlo vést ke snížení sociálního napětí a konfliktů,“ je dále uvedeno. Radnice se tím zabývala.

„Nevím, co pro Mojžíř můžeme jako radnice udělat. V roce 2012 proběhla velká rekonstrukce sídliště, kdy byly například kompletně opraveny chodníky. Dneska z chodníků není téměř nic, obyvatelé sídliště je rozebrali a kostky rozházeli všude okolo,“ uvedla Iveta Tomková.

Veřejná doprava se tedy podle všeho zklidnila, ale po řidičích MHD odmítají do Mojžíře jezdit i ti, kteří po městě a jeho okolí rozvážejí pizzu. O víkendu rozhodnutí nezajíždět do Mojžíře oznámila společnost Zebra pizza.

„Už nám došla trpělivost a rozhodli jsme se absolutně vynechat toto místo z rozvozové zóny,“ stojí v textu, který společnost zveřejnila na sociálních sítích. „Absolutně nezvladatelná lokalita plná lidí. Dobývání se řidičce do auta, rozkopnuté světlo u vozu, vyhrožování,“ je uvedeno dále.

Redakce se pokoušela společnost kontaktovat na telefonu uvedeném na webových stránkách. Telefon však nikdo nezvedal.