Muž v Lounech vyhrožoval úřednici politím kyselinou, zadržela ho policie

  13:14
Policisté ve středu dopoledne zasahovali v budově lounského městského úřadu, kde muž vyhrožoval úřednici politím kyselinou. Policie ho zadržela, je podezřelý z trestného činu vyhrožování s cílem působit na úřední osobu.
Policejní auto - Ilustrační snímek.

ilustrační snímek | foto: Leila Hamdanovápro iDNES.cz

Informaci policie dostala prostřednictvím poplachového tlačítka.

„Policisté dorazili na místo během několika málo minut a následně zadrželi 44letého muže, který měl podle našich informací vyhrožovat jedné z úřednic politím kyselinou. Muž byl omezen na osobní svobodě a umístěn do policejní cely. V současné době s ním probíhají procesní úkony,“ napsala policie na síti X.

„Ve věci jsme zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu vyhrožování s cílem působit na úřední osobu,“ dodali policisté.

