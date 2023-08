Doživotí neplatí. Soud zmírnil muži trest za zbití a zapálení známé na 28 let

„Pro uložení doživotí nebyly splněny formální podmínky,“ konstatoval předseda odvolacího senátu Jiří Lněnička.

Podle něj je potřeba brát v potaz mimořádný následek, tedy zda došlo ke smrti více lidí, pohnutku či způsob provedení.

„Ke smrti více osob nedošlo. Pokud jde o pohnutku, nebylo zjištěno, jaká byla. Dovozovat zvlášť závažnou pohnutku tedy nelze. A u způsobu lze konstatovat, že je zvlášť zavrženíhodné někoho usmrtit a pak ho ještě zapálit. Nicméně soud prvního stupně sám uzavřel, že se nejedná ani o zvlášť surový způsob a ani o zvlášť trýznivý způsob spáchání činu.“

Rozhodnutí vrchního soudu je pravomocné, lze proti němu podat dovolání k Nejvyššímu soudu.

Kalina o devět let starší ženu podle rozsudku nejprve fyzicky napadl v rodinném domě v Jiříkově na Děčínsku. Bil ji do hlavy, kopal do hrudníku či rdousil. Poté ji naložil do auta, odjel do lesa a tam ji, v ten moment ještě živou, polil benzinem a zapálil. Žena zemřela krátce před založením požáru poté, co se benzinu nadechla.

Muž vinu setrvale odmítá. Už dříve vypověděl, že žena, s níž prý udržoval intimní vztah, u něj v daný den byla, ale pak odešla pro něj neznámo kam. Opakovaně tvrdil, že policisté a státní zástupce manipulovali s důkazy.

Soudy skutečně neměly k dispozici jediný přímý důkaz proti němu. Vycházely z řetězce nepřímých důkazů. Například ze zranění na jeho těle nebo ze vzorku pneumatik.

„Soud měl dvě možnosti. Buď věřit, že orgány činné v trestním řízení celé řízení zmanipulovaly. Že prováděly falešná zjištění, manipulovaly znalecké posudky a tak dále. Nebo mohl předložené důkazy pokládat za věrohodné. Pokud soud prvního stupně vyloučil jakoukoli manipulaci, pak podle našeho názoru učinil logický závěr, který má oporu v obsahu vyšetřovacího spisu i v obsahu důkazů, které provedl před soudem,“ podotkl Lněnička.

Kalina už byl v minulosti odsouzen mimo jiné k 12 letům za pokus o vraždu a znásilnění. Musel podstoupit i ochranné léčení. Jak ale zmínil soudce v souvislosti s uloženou detencí, svým chováním Kalina prokázal, že dřívější léčení k jeho nápravě nevedlo.

Pozůstalým má Kalina zaplatit odškodné převyšující tři miliony korun.